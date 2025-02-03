قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر قيادة سوريا الجديدة: الوضع لن يبقى هكذا
بدءًا من اليوم.. هؤلاء اللاعبون يشاركون في صفوف الزمالك
تقرير: انسحاب ترامب من الاتفاقية الضريبية العالمية يعرض اقتصادات أفريقيا لخسائر تتجاوز 23 مليار دولار سنويًا
النيابة تستدعي آخر من التقاه .. تطورات مثيرة في تحقيقات وفاة موظف الأوبرا
تكريم عائلة أم كلثوم بـ ماسبيرو في حفل الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق
عبدالعاطي يدعو ولي عهد البحرين إلى زيارة مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة
اجتماع طارئ بـ الجامعة العربية لدعم الأونروا
عبد اللطيف يبحث سبل دمج مهارات الذكاء الاصطناعي في المنظومة التعليمية
الزراعة: تعزيز انسياب حركة صادرات المحاصيل المصرية إلى الكويت
الصحة الفلسطينية: 47 ألفًا و500 شهيد في العدوان على غزة
شعار عودة ماسبيرو يضيء برج القاهرة أثناء احتفالية ذكرى رحيل أم كلثوم
الرئاسة التركية تعلن عن زيارة الشرع إلى أنقرة غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وردية رأس السنة.. ثالث حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه
مسلسل ساعته وتاريخه
أحمد البهى

تذاع اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه ، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي وتشويقي .

حلقة اليوم من مسلسل “ ساعته وتاريخه ” ، تحمل أسم "وردية رأس السنة"، ويشارك في بطولتها الفنانة نورين أبو سعده، بجانب مواهب برنامج كاستنج امنية باهي ومريم كرم وياسر الوكيل، وهي من تأليف سيف قنصوه واخراج أميرة دياب.

أبطال ساعته وتاريخه 

النجوم المشاركون مع مواهب كاستينج، هم: “محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة”، والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية، فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.

ساعته وتاريخه وردية رأس السنة نورين أبو سعده

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية 2025 برقم الجلوس |ظهرت الآن في 8 محافظات

احمد سليمان

مجلس الزمالك يوافق بالاجماع على اعتذار أحمد سليمان

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة برقم الجلوس.. درجاتك هنا

نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2025 محافظة القاهرة برقم الجلوس |ظهرت الآن

إجازات شهر رمضان 2025

مفاجأة بشأن إجازات شهر رمضان 2025.. 9 أيام للموظفين والبنوك والمدارس

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025؟

عيار 21 مفاجأة بعد تراجع الدولار.. سعر الذهب اليوم الاثنين 3-2-2025

بن شرقي

لن يشارك في المباراة المقبلة.. صدمة لعشاق الأهلي بسبب بن شرقي

وزير التربية والتعليم

أوبن بوك وMCQ وأسئلة مقالية | مواصفات امتحانات الثانوية العامة 2025

ترشيحاتنا

الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر

جامعة الأزهر تستضيف مؤتمر خطوة على الطريق 2025 بمشاركة 850 طالبًا من 20 كلية صيدلة

جانب من فعاليات جناح الأزهر

مبادرة “القراءة والعلم مفتاح تقدم الأجيال” .. بجناح الأزهر في معرض الكتاب

موعد صلاة المغرب اليوم

موعد صلاة المغرب اليوم الاثنين .. لا تنس دعاء الصائم قبل الإفطار

بالصور

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان روبي تثير السوشيال ميديا

روبي
روبي
روبي

مهرجان الإسماعيلية .. التفاصيل الكاملة للدورة 26 المهداة إلى علي الغزولي

هالة جلال
هالة جلال
هالة جلال

بحبات اللؤلؤ.. مايا دياب بفستان أبيض قصير يثير السوشيال ميديا

مايا دياب
مايا دياب
مايا دياب

رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم
رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم
رزان مغربي تثير الجدل بفستانها المجسم

فيديو

الهواتف المحمولة

إجراءات جديدة لمنع تداول الهواتف غير المعتمدة في مصر

هنا الزاهد

هنا الزاهد: بتشد للراجل الأكبر مني بـ 10 سنين ونفسي أرتبط من خارج الوسط الفني| فيديو

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل

من سبايدر مان شبرا لسوبر هيرو فيصل.. فارق كبير بين الاتنين

نهال عنبر

الحجاب مش تدين ولبست بدلة رقص.. نهال عنبر تكشف سرا أخفته 4 سنوات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: الذكاء الاصطناعي .. سلاح تدمير غزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: مصر والقضية الفلسطينية .. موقف ثابت في مواجهة التحديات

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: مصر القوية لن تسمح بتهجير الفلسطينيين وتصفية القضية

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: صلابة الشعوب طريق النصر.. التهجير في عقول واهمة

المزيد