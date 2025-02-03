وردية رأس السنة.. ثالث حلقات مسلسل ساعته وتاريخه

تذاع اليوم الحلقة الثالثة من مسلسل ساعته وتاريخه ، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعي وتشويقي .

حلقة اليوم من مسلسل “ ساعته وتاريخه ” ، تحمل أسم "وردية رأس السنة"، ويشارك في بطولتها الفنانة نورين أبو سعده، بجانب مواهب برنامج كاستنج امنية باهي ومريم كرم وياسر الوكيل، وهي من تأليف سيف قنصوه واخراج أميرة دياب.

أبطال ساعته وتاريخه

النجوم المشاركون مع مواهب كاستينج، هم: “محمد دياب وصبري فواز ومحمد الشرنوبي وأروى جودة ونسرين أمين وعلي صبحي وفرح يوسف ومحمود الليثي وحسن مالك وكذلك مريم الجندي وخالد أنور وملك أحمد زاهر ونورين أبو سعدة”، والمسلسل من إنتاج يونايتد ستديوز ورؤية فنية عمرو سلامة ورؤية قانونية المستشار بهاء المري ويشارك في إخراجه أحمد عادل وعمرو موسى وأميرة دياب وعادل يحيى وأحمد صبحي.

ويناقش المسلسل الذي يستمر لمدة 20 حلقة، أقوى وأهم القضايا والملفات التي هزت الرأي العام في الآونة الأخيرة وهي قصص حقيقية مأخوذة من ملفات المحاكم المصرية، فيما يشهد المسلسل من خلال حلقاته جرائم جديدة في حلقات منفصلة وفي كل قضية يتعرف المشاهد على الدوافع وخلفيات الحدث والظروف النفسية التي حدثت بها الجريمة وتنتهي بالحكم الصادر ضد الجاني في كل قضية.