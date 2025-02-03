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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في الطرح الجديد بالعبور الآن

بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في العبور الآن
بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في العبور الآن
عبد العزيز جمال

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب في امتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح بين 86 و132 مترًا مربعًا، وذلك من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، سيتم الحجز وفقًا لأسبقية التقديم، على أن تُقدَّم الطلبات بمقر الصندوق في مدينة نصر.

توفير وحدات تناسب مختلف شرائح المجتمع

أكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة، مع تقديم تسهيلات تيسر إجراءات الحجز والتعاقد. 

صندوق تمويل المساكن يطرح 320 وحدة بمدينة العبور - جريدة المال
بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في الطرح الجديد بالعبور الآن 

كما شدد على أهمية توفير فرص استثمارية متميزة وميزات تنافسية، إلى جانب طرح آليات دفع ميسرة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

تفاصيل الحجز وشروط السداد

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط متاحة بمقر الصندوق في 59 شارع مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر. 

وسيتم فتح باب الحجز رسميًا يوم الأحد 16 فبراير 2025، مع تحديد قيمة جدية الحجز بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده.

بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في الطرح الجديد بالعبور الآن 

خطوات سداد قيمة الوحدة

  1. استكمال 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية.
  2. سداد 10% من ثمن الوحدة بعد 3 أشهر من استكمال نسبة الـ20%، كدفعة تعاقد.
  3. دفع 20% كدفعة استلام بعد 3 أشهر من سداد دفعة التعاقد، مع إضافة 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.
الإسكان: تنفيذ 1136 وحدة بمشروعي امتداد الحي الثاني بالعبور ودرة الوادي الجديد - أخبار مصر - الوطن
بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في الطرح الجديد بالعبور الآن 

أنظمة السداد والتسهيلات المتاحة

  • السداد خلال عامين: يتم السداد بدون فوائد على أقساط ربع سنوية متساوية، ويبدأ القسط الأول بعد 3 أشهر من الاستلام.
  • السداد خلال 3 أو 5 سنوات: يكون السداد بفائدة البنك المركزي مضافًا إليها 2% وفقًا لتعليمات وزارة المالية، مع تقديم شيكات آجلة بالأقساط المستحقة قبل استلام الوحدة.
  • التمويل العقاري: يمكن للمتقدمين سداد باقي قيمة الوحدة من خلال برامج التمويل العقاري المعتمدة، مع الالتزام بشروط السداد الموضحة في كراسة الشروط.
الإسكان مدينة العبور وحدة سكنية العبور صندوق تمويل المساكن امتداد الحي الثاني بمدينة العبور

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