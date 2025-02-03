بـ100 ألف جنيه فقط.. احجز وحدتك السكنية في الطرح الجديد بالعبور الآن 

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن طرح 320 وحدة سكنية كاملة التشطيب في امتداد الحي الثاني بمدينة العبور، بمساحات تتراوح بين 86 و132 مترًا مربعًا، وذلك من خلال صندوق تمويل المساكن التابع للوزارة، سيتم الحجز وفقًا لأسبقية التقديم، على أن تُقدَّم الطلبات بمقر الصندوق في مدينة نصر.

توفير وحدات تناسب مختلف شرائح المجتمع

أكد الوزير أن هذا الطرح يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية لتوفير وحدات سكنية تتناسب مع احتياجات المواطنين المختلفة، مع تقديم تسهيلات تيسر إجراءات الحجز والتعاقد.

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كما شدد على أهمية توفير فرص استثمارية متميزة وميزات تنافسية، إلى جانب طرح آليات دفع ميسرة لتلبية احتياجات الفئات المستهدفة.

تفاصيل الحجز وشروط السداد

من جانبه، أوضح المهندس هشام درويش، مستشار الوزارة المشرف على قطاع التشييد والمقاولات ورئيس مجلس إدارة صندوق تمويل المساكن، أن كراسات الشروط متاحة بمقر الصندوق في 59 شارع مدينة القضاة، الحي الثامن بمدينة نصر.

وسيتم فتح باب الحجز رسميًا يوم الأحد 16 فبراير 2025، مع تحديد قيمة جدية الحجز بـ100 ألف جنيه، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية لكل مبلغ يتم سداده.

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خطوات سداد قيمة الوحدة

استكمال 20% من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ الحجز، بالإضافة إلى 2% مصاريف إدارية. سداد 10% من ثمن الوحدة بعد 3 أشهر من استكمال نسبة الـ20%، كدفعة تعاقد. دفع 20% كدفعة استلام بعد 3 أشهر من سداد دفعة التعاقد، مع إضافة 5% وديعة صيانة وقيمة اشتراك الجراج.

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أنظمة السداد والتسهيلات المتاحة