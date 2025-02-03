حزب الإصلاح والتنمية: مصر ركيزة الاستقرار بالمنطقة

أكد النائب محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن مصر نقطة الأمان في المنطقة بجيشها وشعبها ومبادراتها التي لا ينكرها أحد، موضحًا أن هناك فرصة للدولة المصرية للتحصل على مكاسب من الموقف الحالي وما نظنه أزمة يمكن أن يكون فرصة للدولة المصرية، متابعًا: "مصر ركيزة أساسية لأمن وأمان واستقرار المنطقة".

أشار "السادات"، خلال لقاء مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن الشعب المصري أعلن رفضه التام لتهجير الفلسطينيين من غزة والرد على دعوات ترامب، مؤكدًا أنه لابد أن يكون هناك حرفية في التفاوض والتعامل مع دعوات الرئيس الأمريكي ترامب.

أضاف: "هناك تنسيق وتوافق في الموقف المصري الأردني بين شأن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين"، مشددًا على أنه كان هناك تحرك سريع وزيارة من ملك الأردن إلى أمريكا هو تعامل بحرفية كبيرة مع مقترح ترامب وهو بتنسيق مع القيادة السياسية المصرية.

تابع :"الظروف الحالية تقتضي عمل اتفاقية تجارة حرة مع الصين"، موضحًا أن لابد من الاستفادة من التحركات الأمريكية وتحويل الأمر لفرصة للدولة المصرية.