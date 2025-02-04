سيد رجب ضيف معتز الدمرداش.. الجمعة

يحل الفنان سيد رجب، يوم الجمعة القادم، ضيفا على برنامج “ضيفي”، والذي يقوم بتقديمه الإعلامي معتز الدمرداش.

ومن المقرر أن يتحدث سيد رجب خلال الحلقة التى تذاع فى تمام الساعة التاسعة على شاشة تليفزيون الشرق، عن العديد من الجوانب الفنية وبداياته.

وكان آخر أعمال سيد رجب هو فيلم “ولاد رزق 3” من بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وآسر ياسين، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وعلي صبحي، ومحمد لطفي، ونسرين أمين، وأسماء جلال، وضيوف الشرف بمشاركة النجم كريم عبد العزيز، من إخراج طارق العريان، للمنتج موسى عيسى.

كما يعرض لـ سيد رجب حالياً عبر المنصات فيلم “أنا وابن خالتي”، والذي يشارك فى بطولته كل من بيومى فؤاد، وهنادى مهنى، وعلى لوكا، وإنعام سالوسة، من تأليف دعاء عبد الوهاب وعمرو أبو زيد، ومن إخراج أحمد صالح.

فيلم "أنا وابن خالتى" تدور أحداثه حول شخصين يقعان فى عدة مغامرات لكل منهما مغامرة فى حياته، حيث تدور الأحداث فى إطار كوميدى اجتماعى.