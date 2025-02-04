قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لافروف: هناك خطط إسرائيلية للسيطرة الكاملة على الضفة الغربية
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025
الخطيب: نعيش فترة انتقالية للتحول من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص
محافظ كفر الشيخ يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 82.27%
انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2025 | تداول قوائم الدرجات بـ"فيس بوك"
أسعار صرف العملات العربية في البنك الأهلي اليوم الثلاثاء
ميرفت التلاوي: نحن مجتمع ذكوري.. والمرأة العربية لم تنل كل حقوقها
إسرائيل ترسل فريقا إلى الدوحة لمناقشة وقف إطلاق النار
قصاصة ورقية تكشف خلية سرية لحزب الله في ألمانيا.. صحيفة تكشف التفاصيل
سعر الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 4 فبراير 2025
"الوزراء" يتناول في تقرير معلوماتي جديد تجارة الخدمات عالميًا ومحليًا ودورها في تعزيز التنمية المستدامة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة

العملات الرقمية
العملات الرقمية
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، تقريرا تليفزيونيا بعنوان «انهيار غير مسبوق في سوق العملات الرقمية يتسبب في خسائر ضخمة».

وأفاد التقرير: «عاصفة اقتصادية تضرب أسواق العملات الرقمية لتكشف هشاشة هذا السوق أمام قرارات وسياسات عالمية عابرة للحدود، ففي غضون 24 ساعة فقط هوى سعر عملة البيتكوين إلى ما دون 100 ألف دولار في مشهد عاد للأذهان ذكريات الانهيارات الكبرى التي أربكت المستثمرين».

وتابع: «ولم تكن هذه الخسائر معزولة، إذا انخفضت الإيثيريوم بنسبة 8% خلال أسبوع، بينما  تكبدت عملة ترامب الرقمية خسارة صادمة أيضا بلغت 273%، تأتي هذه الانتكاسة نتيجة تفاعل عوامل عدة أبرزها قرار بنك اليابان برفع أسعار الفائدة بشكل غير متوقع، ما أثار قلق الأسواق المالية».

وأضاف التقرير: «تقارير اقتصادية حديثة تشير إلى أن هذا الانهيار قد يعيد تشكيل خريطة سوق العملات المشفرة مع احتمال فقدان جزءً من قيمتها السوقية المقدرة بملايين الدولارات، فيما يحذر الخبراء من أن هذه الأزمة قد تمتد خاصة مع تزايد المخاوف من تجديد السياسات النقدية عالميا».
 

العملات الرقمية العملات سوق العملات الأسواق المالية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

برقم الموبايل فقط.. إضافة مواليد جدد لـ بطاقة التموين| تفاصيل

نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس 2025 في 13 محافظة .. ظهرت الآن

سعر الذهب

عيار 21 مفاجأة.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر عيار 21 مفاجأة.. أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-2-2025

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 4 فبراير.. ومفاجأة فى ثمن البانيه

النوم بعد الفجر

هل النوم بعد الفجر يمنع الرزق ويجلب الفقر؟.. الإفتاء: احذره لـ7 أسباب

عداد الكهرباء مسبوق الدفع

نصيحة لأصحاب العداد مسبوق الدفع بداية كل شهر تجنبك خصم الرصيد

سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025

الآن في البنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 4-2-2025

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

العراق يؤسس محطة معالجة مياه هي الأكبر من نوعها في البصرة

المتحدث باسم الكرملين

الكرملين: على أمريكا وقف تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا كليا

جمارك

تعرف على أبرز الدول المتضررة من التعريفات الجمركية الجديدة

بالصور

احذر طقطقة الرقبة والظهر.. عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة
احذر طقطقة الرقبة والظهر..عادة شائعة قد تسبب أضراراً خطيرة

ضبط 3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية بمركز بلبيس

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

احترس 7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا

7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا
7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا
7 أمراض "قاتلة صامتة" وكيفية اكتشافها مبكرًا

تفسير حلم التبول في المنام.. دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك

تفسير حلم التبول فى المنام..دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك
تفسير حلم التبول فى المنام..دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك
تفسير حلم التبول فى المنام..دلالات نفسية وروحية تكشف أسرار حياتك

فيديو

هدى الاتربي

انا دلوعة العتاولة.. هدى الاتربي تكشف كواليس مسلسلها الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المستشار وليد رضوان

المستشار وليد رضوان يكتب: أزمة القوانين الاستثنائية فى العلاقة بين المالك والمستأجر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي ( 48 )

المزيد