شوبير يشيد بموقف الأهلي بشأن الصفقات الجديدة

أشاد الإعلامي أحمد شوبير، نجم الأهلي والمنتخب السابق، بموقف مجلس الإدارة من ضم لاعبين صغار السن للفريق.

وأكد شوبير، في تصريحات عبر أثير “أون سبورت اف ام”، أن الأهلي قام أمس، الاثنين، بضم مدافع جديد يدعى مصطفى الدكش، يبلغ اقل من 18 سنة.

وقال: "عجباني فكرة إن الأهلي يكون مسئول عن نادي صغير زي "دلفي" وبعد كده يتم التدعيم بلعيبة منه".

وأضاف: "لو بصيت هتلاقي لعيبة كتير كويسة جدا كانت جاية من أندية صغيرة يعني عندك مثلا عماد متعب كان جاي من بلبيس وإمام عاشور كان موجود في السنبلاوين وغيرهم كتير، يعني الأندية الصغيرة دي بتطلع كنوز تقدر تستغلها".