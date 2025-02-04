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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أغرب من صورة قفشة مع بن شرقي.. إعلامى يكشف كواليس تعيين مدير فني لغزل المحلة

.اعلامى يكشف كواليس تعيين مديرًا فنيًا لغزل المحلة
.اعلامى يكشف كواليس تعيين مديرًا فنيًا لغزل المحلة
علا محمد

كشف الإعلامى خالد طلعت عن كواليس تعيين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا لنادى غزل المحلة وإقالة شوقي غريب.

وكتب خالد طلعت عبر حسابه على فيسبوك: "قصة أغرب من الخيال .. أغرب من صورة قفشه مع بن شرقي !!

عبد الرحمن جبنه في بداية الموسم كان في الاتحاد السكندري وحصلت مشكله بينه وبين مدرب الاتحاد وقتها بابا فاسيليو بعد اعتراضه على التبديل في مباراة ودية ، فالمدرب عاقبه ووقع عليه غرامة وجمده تماما عن اللعب وملعبش ولا ثانية مع فريق الاتحاد

واضاف :"في بداية يناير قرر جبنه الرحيل عن الاتحاد بسبب مشاكله مع بابا فاسيليو وانتقل لغزل المحلة ، بعديها بكام يوم يوم 7 يناير الاتحاد قرر اقالة بابا فاسيليو لسوء النتائج".

وأكمل :"جبنه لعب ماتشين مع المحلة كبديل كل مرة ربع ساعه ، وتاني ماتش يوم 1 فبراير سجل هدف رائع في مرمى فاركو بعد نزوله بدقايق عشان يثبت نفسه مع الفريق".

و ختم :"بعديها بيومين يوم 3 فبراير قرر غزل المحلة اقالة شوقي غريب وتعيين بابا فاسيليو 😄😄".
 

خالد طلعت الاتحاد السكندري غزل المحلة شوقي غريب تعيين بابا فاسيليو مديرًا فنيًا لنادى غزل المحلة عبد الرحمن جبنه

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