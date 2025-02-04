صفحة بيضا الحلقة 13 .. أحمد شامي يبلغ حنان مطاوع بموافقتها على مساعدتها

طرحت منصة watch it ، الحلقة 13 من مسلسل “ صفحة بيضا ” من بطولة الفنانة حنان مطاوع قبل طرحه بـ 24 ساعة علي شاشات التليفزيون.

وحملت الحلقة 13 من مسلسل “ صفحة بيضا ” عددا من الأحداث، ومنها قيام حنان مطاوع بالذهاب إلي طبيب لتحديد من موعد لاجراء عملية ابنتها.

إما أحمد شامي فقد ابلغ حنان مطاوع بموافقته علي مساعدتها فى إجراء الابحاث ، وقد شعر عمر الشناوي بالغيرة عليها حين شاهدهما معاً.

ويضم مسلسل صفحة بيضا عدد من الفنانين بجانب بطلته حنان مطاوع ، سامي الشيخ، مها نصار، أحمد الشامي، تيسير عبد العزيز، حنان يوسف، وحسن العدل، إلى جانب عدد من الفنانين المميزين. العمل من تأليف حاتم حافظ، إخراج أحمد حسن، وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.