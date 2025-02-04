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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة الزقازيق تنظم رحلات طلابية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب

وفد جامعة الزقازيق
وفد جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، أنه في إطار حرص جامعة الزقازيق على دعم الثقافة، وتشجيع طلابها على القراءة، نظَّمت الجامعة رحلات مجانية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك تحت رعاية الدكتور هلال عفيفي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتور أحمد عناني عميد كلية الطب، ومستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، ومستشار وزير التعليم العالي للسياسات الصحية، بهدف تعزيز الوعي الثقافي لدى الطلاب وتعريفهم بأحدث الإصدارات في مختلف المجالات العلمية والأدبية.

وأضاف الدكتور خالد الدرندلي، أَنَّ تنظيم هذه الرحلات المجانية إلى معرض القاهرة الدولي للكتاب يأتي في إطار تقدير الجامعة لإنجازات طلابها وخصوصًا ذوي الهمم الذين أثبتوا تفوقهم الرياضي بحصولهم على ميداليات في بطولة الجامعات.

وأضاف الدرندلي قائلًا: "نحن نؤمن بأن النجاح لا يقتصر على مجال واحد، بل يشمل التفوق الأكاديمي، والرياضي، والثقافي؛ ولذلك تحرص الجامعة على تنظيم هذه الرحلة لتزويد طلابها بالمعرفة، وحثهم على القراءة المستمرة؛ لما لها من دور أساسي في بناء شخصية الطالب وإعداده للمستقبل".

وأَكَّدَ رئيس جامعة الزقازيق، أَنَّ دعم الطلاب المتفوقين في مختلف المجالات يُعَدُّ جزءًا أساسيًّا من إستراتيجية الجامعة، مشيرًا إلى أَنَّ مثل هذه المبادرات ستستمر لتحفيز الطلاب على التميز والإبداع في مختلف المجالات.

وفي السياق نفسه، صَرَّحَ نائب رئيس جامعة الزقازيق لشئون التعليم والطلاب، أَنَّ هذه الرحلات تأتي ضمن خطة الجامعة لتعزيز الأنشطة الثقافية والمعرفية، مشيرًا إلى أهمية المعرض بوصفه نافذةً تثقيفيّةً للطلاب، تتيح لهم الاطلاع على مستجدات الفكر والأدب والتفاعل مع الكتّاب والمثقفين، مؤكدًا أَنَّ الجامعة ستواصل تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تجمع بين التحفيز والتطوير الشخصي للطلاب، مشيرًا إلى أَنَّ تشجيع الطلاب على القراءة والاهتمام بالثقافة يُعَدُّ جزءًا أساسيًّا من رؤية الجامعة في إعداد أجيال قادرة على التفكير النقدي والإبداعي.

جدير بالذكر أَنَّ جامعة الزقازيق تحرص دائمًا على تنظيم هذه الرحلات بشكل سنويٍّ، وذلك ضمن جهودها لدعم الأنشطة اللاصفية التي تسهم في تنمية الوعي الثقافي لدى طلابها، في إطار توجه الدولة نحو نشر الثقافة والمعرفة بين الشباب.

يذكر أَنَّ إجمالي عدد رحلات معرض الكتاب، قد بلغت (٤) رحلات طلابية، بواقع (300) طالبٍ، منهم فوج ضَمَّ الطلاب ذوي الهمم، وجاءت هذه الرحلات تحت إشراف الدكتور محمد متولي مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وكلا من الدكتور محمود متولي، و إيناس أنور بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

الشرقية جامعة الزقازيق الزقازيق

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