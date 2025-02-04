التنظيم والإدارة: بدء معرض مستلزمات رمضان لموظفي الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية

أعلن الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن بدء فعاليات معرض مستلزمات شهر رمضان المعظم، داخل مقر الجهاز بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية، وذلك بالتعاون مع وزارة الصناعة ممثلة في مركز تحديث الصناعة ووزارة التموين.



ويضم المعرض مستلزمات شهر رمضان المعظم وعيد الفطر المبارك، حيث حرص الجهاز على تنظيم المعرض بحيث يلبي احتياجات الأسرة المصرية في هذه المناسبة الدينية العظيمة، كما يحتفى المعرض بالمنتجات التي تحمل شعار "صنع في مصر"، ومنتجات الحرف التراثية؛ لتشجيع الصناعة المحلية ذات الجودة.



ورحب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة باستقبال الزميلات والزملاء الموظفات والموظفين بالجهاز الاداري بالدولة، لزيارة المعرض الذي يضم العديد من المنتجات المميزة ذات الجودة.

من الجدير بالذكر، أن الجهاز سبق وأن نظم معرضاً لملابس الشتاء والاجهزة الكهربائية وبعض منتجات الأسر المنتجة، وشهد إقبالًا كبيرًا من موظفي الجهاز الإداري.