حصل على 75 درجة فقط.. طالب ينهي حياته بسبب نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

ألقى طالب نفسه في نهر النيل أمام إحدى قرى مركز المنيا، بعد حصوله على درجات منخفضة في نتيجة الشهادة الإعدادية، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بإنهاء طالب بالصف الثالث الاعدادي حياته بإلقاء نفسه.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم انتشال جثة الطالب، ويدعى "م. ا. ع "، البالغ من العمر 15 سنة، مقيم بإحدي قري مركز المنيا؛ بسبب حصوله على درجات منخفضة في نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول في محافظة المنيا، حيث حصل على مجموع 75 درجة فقط.

التحقيقات الأولية، كشفت عن أن الطالب كان يعاني حالة نفسية سيئة بسبب عدم رضائه عن درجاته في نتيجة الشهادة الإعدادية، ما دفعه إلى التفكير في الانتحار.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى صدر المنيا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.