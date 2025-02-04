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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كانييه ويست وزوجته | أغرب موقف على السجادة الحمراء .. ماذا حدث ؟

كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري
كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري
أحمد إبراهيم

مازالت أصداء أزمة كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري فى حفل جوائز الجرامى عند ظهورها فى الحفل باطلالة جريئة للغاية المثير أن هذا الموقف ليس الأول من نوعه التى تظره فيه زوجته بهذه الاطلالات الغربية. 

بعد الظهور اللافت للنجم كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري على السجادة الحمراء في حفل توزيع جوائز غرامي 2025، انتشرت شائعات تفيد بأن الثنائي تم طردهما من الحدث، خاصةً بعد إطلالة سينسوري الجريئة التي أثارت جدلًا واسعًا.

ونفت مجلة PEOPLE، صحة هذه الادعاءات، مؤكدةً أن ويست لم يتم طرده من الحفل، بل غادر بمحض إرادته بعد الظهور على السجادة الحمراء، وكان مغني الراب الشهير مرشحًا لجائزة أفضل أغنية راب عن أغنيته Carnival من ألبومه Vultures 1، لكنه لم يبقَ حتى نهاية الحدث.

كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري

وعقب مغادرته، قام ويست بمشاركة متابعيه صورا من الحفل عبر حسابه على إنستغرام، لكنه سرعان ما حذفها، وكان من بين المنشورات صورة تحمل تعليق "قصة حب"، مما أثار فضول متابعيه.

وفي الحفل، ظهر كانييه ويست مرتديًا ملابس سوداء بالكامل، بينما اختارت بيانكا سينسوري معطفًا من الفرو الأسود، وقد خلعته لاحقًا لتكشف عن فستان شفاف بلون البشرة دون أي بطانة، ما جعلها محط أنظار الجميع.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر بسيطة ومكياج ناعم، فيما وقف ويست بجانبها أثناء التقاط الصور.

إطلالات غريبة من كانييه ويست وزوجته 

المثير فى الأمر أن هناك كثير من التقارير الأجنبية التى تؤكد أن كانيية هو من يطلب من زوجته الظهور بهذه الملابس الجريئة وانها ليست المرة الأولى التى تفعلها. 

وقد ظهر كانييه ويست وزوجته أثناء سفرهما الى إيطاليا فى أغسطس 2023 حيث اجبر زوجته على ارتداء ملابس شفافه تظهر جسدها وهو الأمر الذى عرضها الى كاميدات وعدسات الباباراتزى حيث ظل يرصدونها حتى وصولها بصحة زوجها الى إيطاليا. 

وكشفت بعض التقارير الأجنبية عن تصريحات صاحبة زوجة كانييه ويست السابقة “كيم كارديشيان” لتؤكد انه يجبرهم على ارتداء مثل هذه الملابس حيث قالت كيم : "كنت أعتقد دائمًا أنني أتمتع بحس جيد في الموضة وذوق رفيع. لكنه قال إنني أمتلك أسوأ ذوق في الموضة رآه على الإطلاق. لقد تخلص من معظم ملابسي واستبدلها بتصميمات خاصة به. يرسل لي عبر البريد الإلكتروني ما أرتديه “يمكنني ارتداءه ولا أستطيع ارتداؤه”. 

وفى نفس العام 2023، تداول عدد من رواد مواقع التواصل صورة ظهر فيها كانييه ويست يصرخ في وجه أحدهم مطالباً إياه بالتوقف عن ملاحقته، إلا أنه استمر تتبع المصريين له والتقاط الصور له مع طفله سالم وذلك بسبب ظهور زوجته بيانكا سينسوري بملابس غريبة حيث ارتدت فستان منم الشاش ولفت كتفيها ورقبتها بحلقة من الإسفنج الكبيرة. 

كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري
كانييه ويست بيانكا سينسوري كانييه ويست وزوجته بيانكا سينسوري جوائز الجرامى إطلالة زوجة كانييه ويست

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