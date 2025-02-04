الحركة الوطنية يجهز لإطلاق دورة رمضانية لكرة القدم

عقد حزب الحركة الوطنية المصرية، اجتماعا، برئاسة المهندس أسامة الشاهد رئيس الحزب؛ لمناقشة خطة عمل خلال شهر رمضان المبارك، ووضع اللمسات الأخيرة لإطلاق دورة رمضانية لكرة القدم بجميع محافظات الجمهورية .

وشارك في الاجتماع نجم مصر والمنتخب القومي لكرة القدم مجدي عبد الغني مستشار رئيس الحزب لشئون الشباب والرياضة، والذي تقرر أن يتولى الإشراف على ترتيب وتجهيز الدورة الرمضانية، ووضع خطة عمل لتنفيذيها.

ومن المقرر أن يشارك في التصفيات النهائية، عدد من قدامى نجوم منتخب مصر لكرة القدم، على أن يتم إجراء المسابقة بين 8 فرق في كل محافظة على حدة، ويتم بعدها تصعيد الفريق الحاصل على المركز الأول من كل محافظة، إلى الأدوار النهائية بالقاهرة؛ للمنافسة على المراكز الأربعة الأولى.

وسيتم منح جوائز مالية كبيرة للفرق التي تحصل على المراكز من الأول إلى الرابع.