الغندور يكشف عن مفاجأة بشأن موقف جروس مع الزمالك

كشف الاعلامي خالد الغندور موقف المدير الفني للزمالك “جروس” مع الفريق، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وكتب الغندور : "لاعيبة الزمالك مش مقتنعة بالمدرب" وبيقولوا فيه فرق شاسع بينه وبين جوزية جوميز، وفيه لاعب قالي جوميز مدرب عالمي انما جروس مش بيعمل اي حاجة ولو الزمالك عايز يصلح المنظومة لازم جروس يمشي، ولمعلوماتي هو كلموا ميكالي وجروس مش هيمشي الا بعد ماتش الاهلي.



وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة للمباراة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلي يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.