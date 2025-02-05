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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

شرايط كاسيت نجوم التسعينيات تجذب الزوار في معرض الكتاب

شرايط كاسيت نجوم التسعينات .. معرض الكتاب هيرجعك لأيام زمان
شرايط كاسيت نجوم التسعينات .. معرض الكتاب هيرجعك لأيام زمان
أوركيد سامي

"شرائط كاسيت و الجرامافون" اصوات نجوم الزمن الجميل تملئ معرض القاهرة الدولي للكتاب و تخذب أصوات نجوم الزمن الجميل الجمهور و الزوار في قاعة 2 داخل المعرض.

يعرض الجناح مجموعة كبيرة من شرائط الكاسيت و أسطوانات الكمبيوتر الأغاني و كارتون الأطفال و الجرامافون و مجموعة من أغنيات العديد من النجوم مثل أم كلثوم و عبد الحليم حافظ ، اصالة ، مدحت صالح ، فيروز ، هاني شاكر ، إيهاب توفيق و غيرهم كثير من النجوم ".


ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم  الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لأدب الطفل.

معرض الكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب راديو شرائط

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