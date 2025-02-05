شرايط كاسيت نجوم التسعينيات تجذب الزوار في معرض الكتاب

"شرائط كاسيت و الجرامافون" اصوات نجوم الزمن الجميل تملئ معرض القاهرة الدولي للكتاب و تخذب أصوات نجوم الزمن الجميل الجمهور و الزوار في قاعة 2 داخل المعرض.

يعرض الجناح مجموعة كبيرة من شرائط الكاسيت و أسطوانات الكمبيوتر الأغاني و كارتون الأطفال و الجرامافون و مجموعة من أغنيات العديد من النجوم مثل أم كلثوم و عبد الحليم حافظ ، اصالة ، مدحت صالح ، فيروز ، هاني شاكر ، إيهاب توفيق و غيرهم كثير من النجوم ".



ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب زواره يوميًا من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، عدا يومي الخميس والجمعة من 10 صباحًا حتى 9 مساءً.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا للمعرض العالم الراحل أحمد مستجير شخصية المعرض، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية المعرض لأدب الطفل.