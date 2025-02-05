وليد الحديدي: الزمالك زاحم الأهلي على ضم كوتيسا

أكد وليد الحديدي، الناقد الرياضي، أن النادي الأهلي، يسعي للتعاقد مع كوتيسا، لاعب نادي سيرفيت السويسري، في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وقال الحديدي، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الصفقات الجماهيرية مطلوبة ولكن بشرط أن تكون مفيدة فنية، وأنا أؤيد ضم أي لاعب يزيد من ثقة الجماهير مثلما فعل الأهلي في صفقة أشرف بن شرقي".

وتابع:" أي لاعب سبق له اللعب للأهلي أو الزمالك، سينجح بالتأكيد في النادي الأخري، لأنه ترعض لفس الضغوط".

وشدد:" الأهلي يسعي لضم كوتيسا، لاعب نادي سيرفيت السويسري، في الوقت الحالي، والأهلي كان مقدم عرض بمقابل 350 ألف دولار، والنادي طلب الحصول على 800 ألف دولار، ثم رفع المبلع لمليون ونصف، والزمالك دخل في الصفقة لضم اللاعب".

وواصل:" فايلر مرحب برحيل اللاعب للأهلي، ولكن وكيل اللاعب هو من يؤجل حسم الصفقة في ظل رغبته في الحصول على مقابل مادي كبير نهاية الموسم بعد رحيل فري".

وأكمل:" قد يقوم الأهلي بالحصول على توقيع اللاعب من أجل ضمه نهاية الموسم، مع وعده بالحصول على مكافأة".

وعن معلول قال:" موقف علي معلول غير واضح، ولكن بنسبة 90% اللاعب لن يستمر في الأهلي".