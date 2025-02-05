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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

8 غيابات.. فيروس الإصابات يضرب ريال مدريد أمام ليجانيس

ريال مدريد
ريال مدريد
محمد السعيد

يحل فريق ريال مدريد ضيفًا على ليجانيس، اليوم الأربعاء، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الدور ربع النهائي بكأس ملك إسبانيا.

ويفقد ريال مدريد 8 لاعبين مؤثرين أمام ليجانيس، بسبب الإصابات، أبرزهم كيليان مبابي وجود بيلينجهام

غيابات ريال مدريد

تيبو كورتوا - داني كارفاخال - إيدير ميلتاو - روديجر - ألابا - جود بيلينجهام - كامافينجا - كيليان مبابي.

ويستهدف ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، تخطي عقبة ليجانيس وقطع خطوة نحو هدف التتويج بالكأس.

آخر مباراة جمعت ريال مدريد وليجانيس، كانت في نوفمبر الماضي بمسابقة الدوري الإسباني، وانتهت بفوز الريال 3-0.

قائمة ريال مدريد


حراسة المرمى: لونين، فران جونزاليس، سيرجيو ميستري.
الدفاع:  لوكاس فاسكيز، فاييخو، فران جارسيا، ميندي، جاكوبو، أسينسيو، لورينزو، ماريو ريفاس.
الوسط:  فالفيردي، مودريتش، تشواميني، أردا جولر، سيبايوس، تشيما.
الهجوم:  فينيسيوس جونيور، رودريجو، إندريك، إبراهيم دياز، جونزالو.

ريال مدريد كأس ملك إسبانيا قائمة ريال مدريد غيابات ريال مدريد ليجانيس

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