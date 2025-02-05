ضبط 4 أطنان ونصف دقيق فاخر وبلدى مجهول المصدر بالمنوفية

تـابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية وبالتعاون التام مع الوحدات المحلية في شن الحملات التفتيشية المفاجئة علي الأسواق والمخابز ومنافذ البيع لتوفير الاحتياجات اليومية للمواطنين وضبط السلع مجهولة المصدر والتأكد من جودة رغيف الخبز ومطابقته للمواصفات.

وأشار إلى أنه تم تحرير 226 محضر تمويني متنوع خلال يومي الثلاثاء والاربعاء لضبط حركة الأسواق وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.



وأوضح المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين أن الحملات التفتيشية تمكنت من ضبط 4 طن دقيق فاخر مجهول المصدر وبدون مستندات دالة علي مصدره بمدينة سرس الليان ، وكذا ضبط 10شيكارة دقيق بلدي مجهولة المصدر بناحية طوخ طنبشا بمركز ومدينة بركة السبع ، كما تم تحرير محضر لصاحب محل بقلبة وضبط الف كيس ملح طعام مجهول المصدر بشبين الكوم ، فيما تم تحرير عدد 2 محضر لمحلات مستحضرات تجميل وبقالة بتلا لعدم الاعلان عن الاسعار بقصد التربح بدون وجه حق، وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وشدد محافظ المنوفية بتكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق وكافة المحلات لضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ، والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري لمنع استغلال المواطنين.