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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اليوم.. «أهلي 2005» يواجه الإسماعيلي في دوري الجمهورية للشباب

فريق الشباب بالأهلي
فريق الشباب بالأهلي
عبدالحكيم أبوعلم

يواجه فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005 اليوم "الأربعاء"، ضيفه الإسماعيلي، في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 17 من دوري الجمهورية للشباب.

يدخل أهلي 2005 المباراة تحت قيادة فنية جديدة، بعد تولي سامر عبد الرحمن مهام المدير الفني لشباب الأهلي، ويمتلك الفريق في رصيده 38 نقطة، من الفوز في 11 مباراة والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراتين، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، وخسارة مباراتين.

وفاز أهلي 2005 على إنبي 2 - 1، وعلى القناة 3 - 0، وعلى غزل المحلة بنفس النتيجة، وخسر أمام سموحة 0 - 1، وفاز على طلائع الجيش 4 - 0، وعلى الزمالك 1 - 0، وتعادل مع فاركو سلبيًا وفاز عليه بركلات الترجيح 3 - 2، وفاز على الجونة 4 - 1، وعلى النجوم 3 - 2، وتعادل مع مودرن سبورت 1 - 1، وفاز عليه بركلات الترجيح 4 - 3، وفاز على بتروجت 4 - 0، وعلى الاتحاد 1 - صفر، وتعادل مع زد 2 - 2، وخسر أمامه بركلات الترجيح، وفاز على سيراميكا كليوباترا 1 - 0، وعلى حرس الحدود بنفس النتيجة، وخسر أمام بيراميدز 0 - 2، مسجلًا 30 هدفًا مقابل 9 أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 كلا من سامر عبد الرحمن مديرًا فنيًا، ومحمد نجيب مدربًا عامًا، وعصام الغندور مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، ومحمد حمدي طبيب الفريق، والحفني عبد المقصود مخطط الأحمال، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.

النادي الأهلي بطولة الجمهورية أخبار النادي الأهلي فريق 2005 بالأهلي سامر عبدالرحمن

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