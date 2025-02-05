إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة تريلا بطريق "طنطا ـ كفر الزيات " الحر

شهد الطريق الدائري الحر "طنطا ـ كفر الزيات بمحافظة الغربية منذ قليل واقعة إصابة ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة تريلا بسبب السرعة الزائدة ، مما تسبب في ارتباك حركة النقل والمواصلات لأكثر من ساعتين ، وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا الي طوارىء مستشفي كفر الزيات العام .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل تريلا بسبب السرعة الزائدة بنطاق الطريق الدائري الحر.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات الأمن والمباحث الي مكان الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا الي طوارىء مستشفي كفر الزيات العام.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق في الواقعة.