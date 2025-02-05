وزير العمل: الإعلان غدا عن التدريب على 1450 وظيفة للمصريين في إيطاليا

تحدث محمد جبران وزير العمل، عن العمالة المصرية وتدريبهم، قائلا: الوزارة ستعلن عن 1450 وظيفة سيتم التدريب عليها في إحدى المراكز التابعة للوزارة من أجل التشغيل في إيطاليا، متابعا: "سندربهم من أجل العمل في إيطاليا".

وأضاف جبران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على قناة "المحور": “ صربيا طلبت منا عمالة مصرية أيضا، ولكننا لا نغفل الجانب الداخلي، وسننفتح على أوروبا، وسنوفر فرص عمل داخلية أيضا”.

وأكمل: "على المستوى الداخلي، لدينا مشروع الضبعة، وفرنا له أكثر من 9 آلاف وظيفة، بخلاف النشرة النصف شهرية التي توفر فرص عمل حقيقية".

وأوضح أن المشروعات القومية زادت من خبرة وكفاءة العامل المصري، لدرجة أن الخبراء الأجانب الذين اختبروهم كانوا منبهرين بمستواهم، وبالتالي، فإن المشروعات القومية أفرزت مجموعة من الشباب على أعلى مستوى من المهنية".