‎رنا بنت الحاج عزمي.. راندا عبد السلام تشارك بوسترها بمسلسل العتاولة 2

روج نجوم مسلسل "العتاولة 2" للبوسترات المنفردة للعمل الدرامي، المقرر عرضه على شاشة "MBC مصر"، ومنصة "شاهد"، في رمضان 2025.

ونشرت الفنانة راندا عبد السلام، بوستر منفرد لشخصيتها في "العتاولة 2"، عبر "فيسبوك"، وكتبت: "استنوا، ‎رنا بنت الحاج عزمي كبير العطارين..

وظهرت رندا في العديد من الأعمال الدرامية خلال السنوات الماضية لعل ابرزها دورها المؤثر في مسلسل فارس بلا جواز مع النجم مصطفى قمر..

نشر النجم أحمد السقا، بوستر شخصيته "نصار" في مسلسل "العتاولة 2"، عبر حسابه بموقع "فيسبوك"، وكتب: "لو متعلمتش من اللي فات.. اللي جاي هيعلم عليك"..

الجزء الأول من مسلسل العتاولة حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه في رمضان 2024، ونسب مشاهدة مرتفعة، إذ ارتبط بقصته الجمهور، وحرص على متابعته على مدار 30 حلقة، قبل أن يتم الإعلان عن وجود الجزء الثاني، بمشاركة معظم الأبطال إلى جانب انضمام نجوم جدد.

العتاولة 2" تأليف مصطفى جمال هاشم، ومن إخراج أحمد خالد موسى، ويشارك في بطولته: أمير صلاح الدين، هدى الإتربي، أحمد كشك، زينب العبد، مريم الجندي، مصطفى أبو سريع، راندا عبد السلام، إلى جانب مجموعة كبيرة من النجوم سيظهرون كضيوف شرف