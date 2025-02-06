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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كلها رافعة حبوب جراءة.. محمد رمضان يثير الجدل بفيديو جديد

محمد رمضان
محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، مقطع فيديو قصير له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، ظهر فيه يحكي موقف طريف له مع معجب في الشارع. 

وقال محمد رمضان، في الفيديو: «واحد قابلني في الشارع وقالي ايه يا نجم كلها رافعة حبوب جراءة ومقطعة البطاقة احنا مش هنشوفك في رمضان ولا ايه؟ قولتله افتح قناة dmc واستنى مدفع رمضان عشان تفطر». 

رمضان أحلى

وقبل أيام، مازح محمد رمضان جمهوره بشأن كتابة جملة رمضان أحلى على رأس النجوم  ببوسترات مسلسلات رمضان ٢٠٢٥.

وشارك محمد رمضان جمهوره فيديو جديد عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، قائلا: “فى حاجة لاحظتها فى بوسترات رمضان عايز ألفت نظر بعض القنوات ليها وهى انكوا بتنزلوا بوسترات رمضان وبتكتبوا فوق النجوم رمضان أحلى ودى ممكن تضايق بعض الزملاء انصح بتغييرها لشهر الفرحة او حطوا صورتي جمب رمضان احلي”.

أغاني محمد رمضان 

وفي يناير الماضي، طرح الفنان محمد رمضان أحدث كليباته الغنائية بعنوان “قطتي مبتخربش” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير اليوتيوب.

أحدث أعمال محمد رمضان 

وكانت أغنية "أنا البلد" من آخر أعمال الفنان محمد رمضان التي حصدت أكثر من مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة، وألحان كلوبيكس.

محمد رمضان - فيلم أسد

وعلى صعيد آخر ، كشف المخرج محمد دياب عن سعادته بالتعاون مع الفنان محمد رمضان فى فيلمه الجديد “أسد” والذي يقوم بتصويره حاليا لعرضه فى السينمات مع مطلع العام الجديد.

وأكد دياب لـ صدى البلد أنه سعيد بالتعاون مع محمد رمضان، وأنه من أكثر الفنانين التزاما وتعاونا داخل اللوكيشن.

وتابع دياب أنه لم يتوقع أن يكون رمضان بهذه الحرفية فى التعاون داخل اللوكيشن، متمنيا أن يكون فيلم أسد الذي يتم تصويره حاليا، هو أقوى أعماله فى السينما على مدار تاريخه.

وأشار دياب إلى أن الفيلم يضم مجموعة كبيرة من نجوم الفن بجانب محمد رمضان وعلى رأسهم ماجد الكدواني وأحمد مالك وعلى قاسم ورزان جمال بجانب عدد من الفنانين السودانيين الذي يتعاون معهم لأول مرة.

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