شبانة: محمد شريف سيعود للأهلي نهاية الموسم بسبب الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن النادي الأهلي اتفق مع محمد شريف، مهاجم الخليج السعودي، لضمه نهاية الموسم الجاري.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “بوكس تو بوكس” الذي يذاع على قناة "etc":" الزمالك دخل في مفاوضات مع محمد شريف لاعب الخيلج السعودي، وكان من المفترض أن يكون ذلك في السر ولكن مصر كلها عرفت".

وتابع:" أحمد حسام ميدو، من تواصل مع شريف، للانتقال للزمالك، ولكن الأهلي تواصل مع اللاعب وأكد سيتم ضمه نهاية الموسم استعدادا لبطولة كأس العالم للأندية، ودي كلمة السر للأهلي مع أي لاعب لضمه".

وشدد:" كأس العالم للأندية القادمة أقوي بطولة في التاريخ، وأقوى من دوري أبطال أوروبا، وهناك رعاه كبار للبطولة".

وواصل:" رونالدو، عنده رغبه في اللعب بطولة كأس العالم للأندية، في حالة تلقي عرض وأتحدى أن يرفض".