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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

الصور الكاملة لاحتفال أحمد سعد بألبومه الجديد «حبينا»

حفل أحمد سعد
حفل أحمد سعد
تصوير محمد زاهر

احتفل الفنان أحمد سعد، مساء أمس الأربعاء بألبومه الجديد «حبيبنا» في حفل بأحد الفنادق، حضره صناع الألبوم وعدد كبير من نجوم الفن والغناء. 

وقدم أحمد سعد، خلال الحفل، باقة من أغاني ألبومه التي تفاعل معها الجمهور والحضور. 

وشهد حفل أحمد سعد، حضور: (محمد الشرنوبي، عزيز الشافعي، نادر حمدي، ساندي، هيثم نبيل، وآخرون). 

حفل أحمد سعد 
حفل أحمد سعد 
حفل أحمد سعد 

ألبوم أحمد سعد الجديد

وأصبح الألبوم متاح حاليا للجمهور عبر القناة الرسمية للنجم أحمد سعد على يوتيوب وهو عبارة عن 9 أغنيات جديدة تضم عددا من الألوان الموسيقية يقدمها أحمد سعد مستفيدا من خبرته في المجال الفني خلال السنوات الماضية مقدما تجربته الشخصية في ألبوم غنائي بشكل مختلف.

ويضم الألبوم أغنية «حبيبنا» التي تحمل اسم الألبوم وهي من كلمات  تامر حسين وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «مفتقدني» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي، وأغنية «عايز سلامتك» كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي.

ومن أغاني الألبوم أغنية «لو تيجي» من كلمات أدهم معتز وألحان تامر علي وتوزيع نادر حمدي، و«تيجي نحارب» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع أحمد إبراهيم، و«بسيط» من كلمات نادر عبدالله وألحان وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية «سودا سودا» من كلمات منة القيعي وألحان إيهاب عبد الواحد وتوزيع نادر حمدي.

ويقدم أحمد سعد في ألبومه أيضا أغنية «أنا مشيت» من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي وأغنية «عمري اللي فات» من كلمات محمد الشافعي وألحان وتوزيع محمد إبراهيم.

أحمد سعد الفنان أحمد سعد ألبوم أحمد سعد حبيبنا أغاني أحمد سعد

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