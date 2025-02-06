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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

إليسا تحيي حفل الربيع في ألمانيا.. 26 أبريل

بوستر حفل إليسا
بوستر حفل إليسا
قسم الفن

تستعد الفنانة إليسا، لإحياء حفل غنائي في أحد فنادق مدينة دوسلدورف بألمانيا يوم 26 أبريل المقبل، ضمن سلسلة حفلات أعياد الربيع. 

وروجت إليسا، لحفلها الغنائي في ألمانيا، ونشرت بوستر الحفل عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. 

بوستر حفل إليسا 

ألبوم إليسا

وفي آخر شهر مايو 2024، احتفلت المطربة اللبنانية إليسا بنجاح ألبومها الجديد “أنا سكتين” الذى طرحته مؤخرا.

وأقامت إليسا حفلا خاصا للاحتفال مع أصدقائها بنجاح الألبوم، وقامت بغناء مجموعة كبيرة من أغاني الألبوم وسط تفاعل كبير من الجمهور.

أحدث ألبومات إليسا

في سياق آخر، حققت النجمة اللبنانية إليسا نجاحًا كبيرًا بعد طرحها ألبوم "أنا سكتين" عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” والمنصات الموسيقية المختلفة.

وحققت أغنية "أنا سكتين" التي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، وهو ما جعلها الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي، وقد وصف الجمهور الأغنية بأنها تعبر عن مشاعر الفتيات، والأغنية من كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم.

كلمات أغنية “أنا سكتين”

ويقول مقطع من الأغنية: "تسمحلي أقدم نفسي ليك من غير زواق، من غير غموض من غير مبالغة أو ادعاء، أنا ممكن أبقى فرحة على صورة لقا، أو صدمة مش محتملة على صورة فراق

دا مش انفصام شخصية دي مزايا وعيوب، فياريت تشوفني صح وأنا قدام عينيك، لو ناوي خير هدخل عشان خاطرك حروب، مش ناوي يبقى طبيعي هتمرد عليك، أنا باختصار وفي كلمتين، أنا سكتين".

أغاني إليسا

وفي آخر شهر يناير 2024، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنانة إليسا، الجديدة التي تحمل اسم “كلو وهم”، عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب” ومنصات “أنغامي” و"سبوتيفاي" للموسيقى.

أغنية “كلو وهم” لـ إليسا، من كلمات وألحان مرواظ خوري، وتوزيع موسيقي داني خوري، وإنتاج شركة روتانا للصوتيات والمرئيات.

إليسا دوسلدورف ألمانيا الفنانة إليسا أغاني إليسا أعياد الربيع

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