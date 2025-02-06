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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

كريم فهمي يتعرض لوعكة صحية وجمهوره يدعو له

كريم فهمي
كريم فهمي
سعيد فراج

أعلن الفنان كريم فهمي -عبر خاصية ستوري حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام- تعرضه لوعكة صحية.

ونشر كريم فهمي -مساء أمس الأربعاء- صورة ترموميتر، عبر ستوري انستجرام، وكتب كريم فهمي قائلاً: «برد دمو يلطش»، وتفاعل معه متابعون بالدعاء له. 

منشور كريم فهمي

كريم فهمي - مسلسل وتقابل حبيب

من جهة أخرى، طرحت منصة Watch it الرقمية برومو دعائي للنجم كريم فهمي من مشاركته في مسلسل “وتقابل حبيب” بطولة ياسمين عبد العزيز، والمقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2025.

وكتبت المنصة عبر صفحتها على "فيس بوك": "طلبات بسيطة لكن إيه الحكاية وراها.. ده اللى هنعرفه قريب مع النجم كريم فهمى فى مسلسل وتقابل حبيب فى رمضان 2025".

وظهر كريم فهمي خلال البرومو الدعائي في عدة مشاهد وقال خلاله: "عاوز أكون بني آدم مش عايز حسابات ولا خطط ولا مبادئ بتتغير عشان خاطر المصلحة".

مسلسل وتقابل حبيب

وتقدم ياسمين عبد العزيز فى مسلسل “وتقابل حبيب”، الدراما الرومانسية الاجتماعية التي لا تخلو من الصراعات والتشويق، حيث قررت تغيير جلدها هذا العام بعدما قدمت عددا من الأعمال الشعبية التي حققت بها نجاحا وانتشارا كبيرا وظهر ذلك في آخر أعمالها "ضرب نار" في رمضان 2023، و"اللي مالوش كبير" عام 2021.

مسلسل “وتقابل حبيب”، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي وبطولة ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، بسنت شوقي، صلاح عبد الله، حنان سليمان، إنجي كيوان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، بتول الحداد، أحمد عبد الله، ندى أكرم، محمد الدسوقي، سارة خزبك، طارق محمد، ريم رأفت، دينا حسن، سمر عبد الوهاب.

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