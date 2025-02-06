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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بشتغل للجمهور.. سامو زين يكشف تفاصيل كليب أيام في بعادنا فاتوا

سامو زين
سامو زين
سعيد فراج

كشف الفنان سامو زين، تفاصيل تصوير كليب أيام في بعادنا فاتوا، الذي أعلن عن تصويره بعد 15 عاما من طرح الأغنية. 

وقال سامو زين، في تصريح لموقع صدى البلد الإخباري، إن اختياره لتصوير أغنية أبام في بعادنا فاتوا، جاء لأنه وجد الجمهور يسمعها حتى الآن رغم مرور 15 عام على طرحها. 

وتابع سامو زين: «لقيت الأغنية طلعت تريند وانتشرت جدا والناس حبيتها فحسيت إني ممكن أرجعها للناس من تاني في شكل كليب وأعيد كلاسيكيات الأغاني بتاعتي». 

وأضاف سامو زين: «أنا بشتغل للجمهور ولما يكون عاوز حاجة بعملهاله .. وأنا شايف الأغنية تنفع للجيل ده وأنا لما بعمل أغنية بكون حريص أنها تكون مستمرة لأجيال وأجيال»، متحفظا عن موعد طرح كليب الأغنية. 

سامو زين 

وفي منتصف يناير الماضي، فاجأ الفنان ساموزين جمهوره ومتابعيه بتصوير أغنية «أيام في بعادنا فاتوا»، وذلك بعد مرور 15 عاما على طرحها.

ونشر سامو زين، عبر حسابه على «إنستجرام»، بوستر الأغنية الجديدة، وعلَّق عليها قائلا: "بعد 15 عاماً تصوير أغنية أيام في بعادنا فاتوا قريباً، كلمات تامر حسين، ألحان أحمد حسين، توزيع تميم، إنتاج شركة: مزيكا".

وأعلن سامو زين، خلال الساعات القليلة الماضية، عبر ستوري حسابه بموقع «إنستجرام»، عن تأجيل طرح أغنيته الجديدة واستعداده لطرح ميني ألبوم.

وكتب زين: «تم تأجيل الأغنية الجديدة إلى موعد جديد يتم تحديده الأيام المقبلة، وسوف يكون ميني ألبوم بأكثر من أغنية”.

أغاني سامو زين 

وفي شهر نوفمبر 2024، طرح الفنان سامو زين، أجدد أغانيه بعنوان بصي بصة، بالتعاون مع حسون، وذلك عبر تطبيق أنغامي لجمهوره في مصر الوطن العربي.

وجاءت كلمات أغنية بصي بصة، على النحو التالي: أنا كلي ليك كلي إلك أنا ليك ضحكتك وعينيك وقلبي دايب فيك، أنا ليه بسرعة كدة حبيت خدت قلبي لفين هو أنا جنيت، طب بص بصة تعالى بس قرب تعبت عيوني والله جمالك ده مؤامرة ولا إيه، كل مرة بقربلك بتهرب أنا مش فاضي خلاص هو إحنا هنا بنلعب ولا إيه، بيبي أنا بعرف شو مالك أنا بعرف شو مالك بيبي أنا وياكي فاهمين والله فهمانك ما في داعي تحكي شعراتك فستانم Gucciولا loui Vبيبي أنت كلو بيلبقلك، طب بص بصة تعالى بس قرب تعبت عيوني والله جمالك ده مؤامرة ولا إيه، كل مرة بقربلك بتهرب أنا مش فاضي خلاص هو إحنا هنا بنلعب ولا إيه، أنا ليك كلي إلك أنا ليك ضحكتك وعينيك وقلبي دايب فيك أنا ليه بسرعة كدة حبيت خدت قلبي لفين هو أنا جنيت.

سامو زين الفنان سامو زين أيام في بعادنا فاتوا كليب أيام في بعادنا فاتوا أغاني سامو زين

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