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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد الفيشاوي يرفض الظهور ببرنامج رامز جلال

أحمد الفيشاوي
أحمد الفيشاوي
أحمد البهى

رفض الفنان أحمد الفيشاوي الظهور كضيف في إحدى حلقات برنامج رامز جلال، والذي يتم تصويره حاليا في المملكة العربية السعودية، والمقرر عرضه هذا العام خلال شهر رمضان الكريم . 

وكان آخر اعمال أحمد الفيشاوي هو "عادل مش عادل" من بطولة أحمد الفيشاوي، شيرى عادل، محمود البزاوي ،دينا ، أوتاكا، بدرية طلبة،أحمد بجه ولأول مرة تشارك بالفيلم المطربة نوال صاحبة أغنية مخاصماك والتي تصدرت ترند المواقع الاجتماعية وحصلت على أكثر من ١٣٠ مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.

والفيلم إنتاج عز غنيم وهيثم حسن في أول تعاون مشترك بين الشركتين وقصة وسيناريو وحوار أدهم سعيد وحسام كمال، وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامي يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

يسجل أحمد الفيشاوي بفيلم "عادل مش عادل" التعاون الثالث مع المخرج أحمد يسري، بعد أن حققا نجاحًا كبيرًا في فيلمي "ريستا" و" 45 يوم".

رامز جلال أحمد الفيشاوي الفنان أحمد الفيشاوي

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