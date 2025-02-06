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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار السلع التموينية اليوم الخميس 6 فبراير

زيت
زيت
محمد صبيح

تبدأ المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية في صرف حصص السلع التموينية لشهر فبراير 2025 للمواطنين المستفيدين من منظومة الدعم. 

تشمل الحصة الشهرية العديد من السلع الأساسية التي تُطرح بأسعار مدعومة لضمان تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. 

وفيما يلي نستعرض أسعار أبرز السلع التموينية لهذا الشهر.

سعر الزيت اليوم

تم تحديد سعر عبوة الزيت الخليط بسعة 800 مللي بـ30 جنيهًا، وهو من أبرز السلع الأساسية التي تُطرح ضمن الحصة التموينية الشهرية.

سعر السكر اليوم

يبلغ سعر كيلوجرام السكر المعبأ 12.60 جنيه، ويُعد من السلع الأساسية التي تحرص الأسر على توفيرها ضمن احتياجاتها اليومية.

سعر المكرونة اليوم

تتوفر عبوة المكرونة سعة 800 جرام بسعر 15.50 جنيه، بينما تأتي العبوة ذات سعة 400 جرام بسعر 7.75 جنيه.

سعر العدس اليوم

يُطرح العدس المجروش في عبوة 500 جرام بسعر 21 جنيهًا، وهو من السلع التي يزداد الطلب عليها خلال فصل الشتاء.

سعر الجبنة اليوم

سعر عبوة الجبنة تتراباك سعة 250 جراما يبلغ 7.50 جنيه، بينما عبوة 500 جرام تُطرح بسعر 14 جنيهًا.

سعر مسحوق الغسيل اليوم

يبلغ سعر عبوة مسحوق الغسيل العادي اليدوي سعة 800 جرام 16 جنيهًا، بينما تُطرح عبوة المسحوق الأوتوماتيك بسعر 25 جنيهًا.

سعر صابون التواليت اليوم

تتوفر قطعة صابون التواليت سعة 125 جراما بسعر 7.50 جنيه، وهي من السلع الأساسية للعناية الشخصية.

سعر الفول اليوم

سعر عبوة الفول المعبأ سعة 500 جرام يبلغ 9 جنيهات، وهو من السلع التي يعتمد عليها المواطنون في وجباتهم اليومية.

سعر اللبن الجاف اليوم

تُطرح عبوة اللبن الجاف سعة 125 جراما بسعر 25.50 جنيه، وهي من السلع الهامة للأطفال والكبار.

سعر الخل اليوم

زجاجة الخل سعة 900 مللي تُباع بسعر 6 جنيهات، وهي ضرورية لتحضير العديد من الأطعمة.

تسهيل وصول السلع للمستفيدين

تُطرح هذه السلع عبر المنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات مصر، لضمان حصول المستفيدين على حصصهم بسهولة ويسر. 

تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وضمان توفر جميع السلع الأساسية بجودة مناسبة وأسعار مدعومة.

إجراءات الاستفادة

أهابت وزارة التموين بالمواطنين تحديث بياناتهم على بطاقات التموين والتأكد من استيفاء الأوراق المطلوبة لضمان استمرار حصولهم على الدعم المقدم.



 

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