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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل هاتفك منها.. هواتف سامسونج ستفقد تحديثات أندرويد في 2025

هواتف سامسونج
هواتف سامسونج
لمياء الياسين


لطالما حظيت شركة سامسونج بالثناء لتقديمها واحدة من أفضل سياسات تحديث البرامج في عالم أندرويد. ولكن ينتهي دعم البرامج في النهاية، بغض النظر عن مدى رخص أو تكلفة جهازك. ستبدأ الشركة قريبًا في طرح تحديث أندرويد 15، والذي سيكون آخر إصدار رئيسي للعديد من أجهزة جالاكسي.

يعد One UI 7، المستند إلى Android 15، أحد أكبر الترقيات في السنوات الأخيرة، مع مجموعة من الميزات والتحسينات الجديدة ففي حين يبدو الأمر مثيرًا للغاية، إلا أن طرحه ظل مخيبًا للآمال ومن جانبها قد  أرجأت شركة Samsung إصدار One UI 7، ولم تبدأ حتى في طرحه. حتى الهواتف الرائدة مثل سلسلة Galaxy S24 وGalaxy Z Fold 6/Flip 6 وسلسلة Tab S9 لم تتذوق Android 15 بعد لذا تحقق ما إذا كنت ستحتاج إلى ترقية جهازك قريبًا.

أجهزة سامسونج التي ستحصل على Android 15 كآخر تحديث لنظام التشغيل الخاص بها
جالكسي S21
جالكسي S21+
جالكسي S21 الترا
جالكسي زد فولد 3
جالكسي زد فليب 3
جالكسي A14
جالكسي A14 5G
جالكسي M33
جالكسي M14
جالكسي M14 5G
جلاكسي F14
جالكسي تاب S6 لايت (2022)
جالكسي تاب اكتيف 4 برو

على الجانب الآخر إذا التزمت شركة سامسونج بسياسة التحديث التي وعدت بها في البداية وقررت عدم تقديم ترقيات إضافية، فلن تحصل هواتف سامسونج والأجهزة اللوحية على تحديثات نظام التشغيل بعد Android 15. وفي المقابل، ستستمر في تلقي تصحيحات الأمان لمدة عام على الأقل.

عندما يصل جهازك إلى نهاية دعم البرنامج، يوصى بالترقية إلى طراز أحدث مع دعم أطول للبرنامج للاستمرار في الاستمتاع بالميزات الجديدة، مع الحصول على أحدث تصحيح أمان لحماية أفضل ضد الثغرات الأمنية.

شركة سامسونج Android 15 عالم أندرويد

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