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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

بدعم كامل من وزير الرياضة .. " المدن" تنفذ مشروعات بـ 286 مليون جنيه وتوسعات كبرى فى 2025

وزير الرياضة
وزير الرياضة
ياسمين تيسير

حققت شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية التابعة لوزارة الشباب والرياضة نجاحا باهرا خلال الفترة الماضية بعدما حققت شركة المدن أعمالا مختلفة فى الهيئات الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية بقيمة 286 مليون جنيه خلال عام 2024 .
 

وعقد مجلس ادارة شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية اجتماعه الدوري برئاسة المهندس عمر بلبع رئيس مجلس الادارة للوقوف علي اهم ملامح حصاد عام 2024 ومناقشة الخطوط العريضة لميزانية 2024 وقائمة الدخل.


وأشاد المجلس باداء الشركة خلال عام 2024 حيث حافظت الشركة علي نفس مستوي تنفيذ الاعمال التي فاقت قيمتها 286 مليون جنيه مصري ، ويعتبر تنفيذ هذا الكم من الاعمال تحديا كبيرا واجه الجهاز التنفيذي للشركة حيث تم التنفيذ بنفس قيمة تعاقدات الاعوام التي سبقت التعويم وما صحبه من ارتفاع في كل اسعار الخامات وتكاليف النقل والتنفيذ حيث يعتبر هذا بمثابة قيمة مضافة لمصلحة وزارة الشباب والرياضة حيث تم التنفيذ باقل تكلفة ممكنة.
 

كما استعرض المجلس تفاصيل الاعمال التي تم تنفيذها مع القطاع الخاص اضافة للاعمال التي يتم الحصول عليها من اعمال وزارة الشباب والرياضة 
 

وناقش المجلس ضرورة انهاء الاعمال التي لم تتمكن الشركة من انهائها قبل نهاية عام 2024 واتفق مجلس الادارة علي مناقشة خطة العمل وتوجهات واهداف الادارة التنفيذية لعام 2025 وذلك في اجتماعه القادم خلال الشهر الحالي تنفيذا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة .
حضر الاجتماع اللواء ايهاب البشير والسعيد ابراهيم ومصطفي عبد الحميد واشرف عثمان أعضاء مجلس الادارة و محمد رائف عضو مجلس الادارة الرئيس التنفيذي والمستشار محمد دياب المستشار القانوني لوزير الشباب والرياضة بالاضافة الى محمد نصر رئيس القطاع المالي بالشركة وامانة السر اماني سالم مدير الشئون القانونية بالشركة.


من جانبه وجه محمد رائف الرئيس التنفيذى للشركة الشكر الى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على الدعم الكامل للشركة على تقديم أفضل أداء له موكدا أن هناك العديد من الأعمال التى سيتم الانتهاء منها فى القريب العاجل لتضاف الى سجل أعمال الشركة المميزة خاصة بعد أن وجه وزير الرياضة بضرورة العمل مع القطاع الخاص وتنفيذ الأعمال المتنوعة بجوار الهيئات الشبابية والرياضية .

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