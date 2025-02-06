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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

فترة صعبة.. علي معلول يتأثر أثناء حديثه مع زوجته

علي معلول
علي معلول
البهى عمرو

قالت مريم عادل زوجة الكابتن على معلول لاعب النادي الأهلي، إن الفترة الماضية كانت صعبة للغاية، وأن الجميع كان لديه ثقة كبيرة بعودة علي معلول للملاعب ويكون أقوى مثل الأول.

وأضافت زوجة علي معلول، خلال تصريحات عبر قناة الأهلي، أن علي معلول مهتم بكرة القدم، وأن عمله يحتل المكانة الأولى في حياته، وأن معلول مر بظروف صعبة خلال فترة الإصابة. 

ولفتت إلى أن إصابة علي كانت في تونس، وبعد ذلك عاد للقاهرة، وأنها على الرغم من وجودها في تونس وهو إصيب في تونس، لم تتقابل معه، بعد الإصابة.

وتأثر علي معلول، في أثناء حديث مع زوجته والحديث عن الفترة الصعبة التي مرت بها، وقال:" زوجتي ونعمة الزوجة، ولولا زوجتي لما مررت من هذه الفترة الصعبة". 

وجه علي معلول لاعب النادي الأهلي، رسالة لجماهير النادي الأهلي قائلا: “مبسوط بتواجدي معكم، وهناك أخبار مميزة خلال الفترة المقبلة” وأن هناك علاقة حب بينه وبين جماهير النادي الأهلي منذ اللحظة الأولى لدخوله النادي.


ولفت إلى أنه دخل النادي الأهلي في عام 2016، أي من 9 سنوات، هناك حب متبادل وأنه بعد الإصابة لاحظ الحب الكبير من جماهير النادي الأهلي.

وأشار إلى أن الإصابة التي تعرض لها كانت في النهائي الأفريقي، وأن الإصابة كانت قدرية من الله، معلقًا" قبل المباراة كن حاسس بالإصابة".


وأوضح أنه آجرى العملية في مصر رغم حديث الكابتن محمود الخطيب رئيس إدارة النادي الأهلي، بالسفر لأي دولة، من أجل عمل العملية، ولكنه قرر عمل العملية بمصر.


وتابع:" عايز أرجع الملعب بسرعة"، وأوضح أنه يتدرب ويشارك من أجل الدخول بين لاعبي الفريق.

النادي الأهلي الأهلي على معلول زوجة الكابتن على معلول

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