آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 7-2-2025

استقر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الجمعة الموافق 7-2-2025، داخل محلات الصاغة المصرية.

وكانت سعر المعدن الأصفر قد تراجع أمس مقدار 20 جنيها على الأقل في المتوسط

وسجل سعر عيار 24 الاعلي فئة نحو 4548 جنيها للبيع و 4571 جنيها للشراء

ووصل سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3411 جنيها للبيع و 3428 جنيها للشراء

وبلغ سعر عيار 14 الأدني فئة نحو 2653 جنيها للبيع و 2666 جنيها للشراء

وسجل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 3980 جنيها للبيع و 4آلاف جنيه للشراء

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 31.84 ألف جنيه للبيع و 3200 جنيها للشراء

وسجلت أونصة الذهب نحو 2856 دولار للبيع و2857 دولار للشراء.

انخفاض السعر عالميا

تراجعت أسعار الذهب أمس الخميس مع استعادة الدولار بعض قوته، على الرغم من أن المخاوف بشأن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين أبقت على الطلب على الذهب كملاذ آمن ليستقر السعر قريبا من أعلى مستوى قياسي سجله في الجلسة السابقة.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض بنسبة 0.4% ليسجل أدنى مستوى عند 2848 دولار للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2867 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 2856 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

يأتي هذا بعد ارتفاع أسعار الذهب أمس وتسجيل مستوى تاريخي جديد عند 2882 دولار للأونصة، واليوم يقلص الذهب بعض هذه المكاسب ولكن يبقى الاتجاه الصاعد هو المسيطر ليستهدف الذهب المستوى 2900 دولار للأونصة على المدى القصير.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل رئيسي بسبب زيادة الطلب على الملاذ الآمن، بعد أن فرضت الولايات المتحدة تعريفات جمركية بنسبة 10٪ على الصين في وقت سابق من هذا الأسبوع، مما أثار رد فعل انتقامي من بكين حيث تقدمت الصين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

أدى هذا التحرك إلى تفاقم المخاوف بشأن تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادات العالم، نظرًا لأن ترامب أشار أيضًا إلى عدم وجود عجلة للتفاوض مع نظيره الصيني شي جين بينج.

وتؤثر الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم على النمو العالمي وتدفع التضخم إلى الارتفاع، مما يفيد الذهب بشكل أكبر لأنه يعتبر استثمارًا آمنًا خلال الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية.