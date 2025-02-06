وظائف البنوك 2025 و وظائف البنك الأهلي .. موضوعان يحظيان ببحث من قبل خريجي الكليات والحاصلين على مؤهلات الراغبين في الحصول على وظيفة في تخصص مناسب.

وظائف البنوك 2025

نشرت بنوكٌ عدة عبر مواقعها الإلكترونية وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة فيها، لذا نعرضها هنا مع بيان الشروط المطلوبة وكيفية التقديم في تلك الوظائف:

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

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وظائف بنك مصر

بنك مصر أعلن عن وظائف خالية للعمل في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة أخصائيين ضمان جودة البيانات، وتتمثل الشروط في الآتي:

الحصول على البيانات والوصول إليها ومعالجتها وهندسة عمليات البيانات.

معرفة أنظمة جودة البيانات لضمان تشغيل معايير جودة البيانات.

أن يكون لديه معرفة ممتازة بتقنيات النمذجة وكيفية تطبيقها على حالات استخدام مختلفة.

الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر، ويفضل الخبرة المصرفية.

يفضل الخبرة في المشاركة في مشاريع البيانات الضخمة.

يمكن للراغبين في التقديم لـ وظائف بنك مصر، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف بنك القاهرة

بنك القاهرة أعلن أيضا عن وظائف خالية للعمل في مجال علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل الشروط في الآتي:

مكان العمل يكون في «الإسكندرية، وكفر الشيخ، وقليوب، والسادات، وشبين، والمحلة، والمنصورة، وميت غمر».

أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس محاسبة أو إدارة أعمال أو مجال ذي صلة.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 4 إلى 8 سنوات.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه شهادة ائتمانية ضرورية.

أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات البيع والتفاوض.

أن يكون لديه مهارات الذكاء الاجتماعي لبناء العلاقات والحفاظ عليها.

مهارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر الاحترافية.

يمكن للراغبين في التقديم لـ وظائف بنك القاهرة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

وظائف البنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف خالية لأصحاب الخبرات، وتتمثل الشروط في الآتي:

يجب أن يكون المتقدم لوظائف البنك الأهلي ليس له أقارب في البنك.

يشترط الحصول على شهادة عليا بالحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.

أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديهم خبرة 3 سنوات أو أكثر للعمل في المجال نفسه.

يجب أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

يمكن للراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، والدخول منه للأيقونة الخاصة بالوظائف الخالية، وملء جميع البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية.