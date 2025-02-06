قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
زيلينسكي: أعتقد باستطاعة ترامب إجبار بوتين على إنهاء الحرب
وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بمصنع "99 الحربي"
بكري: يجب اتحاد الدول العربية لإجهاض المخطط الصهيوني من المنطقة
جراديشار يسجل الهدف الثاني للأهلي في مرمى بتروجيت بالدوري
بعد هدفه أمام بتروجيت.. إمام عاشور ينفرد بصدارة هدافي الدوري المصري
مصطفى بكري: الرئيس الأمريكي ترامب سيفشل في مخططه أمام صمود أهل غزة
وصول أرسين فينجر للقاهرة لاكتشاف الموهوبين في مصر
الجيش السوداني يقترب من القصر الجمهوري .. والمعارك تشتعل في الخرطوم
حزمة اجتماعية قبل رمضان وإجراءات استثنائية خلال العيد.. أهم ما جاء في اجتماع رئيس الوزراء وممثلي الحوار الوطني
تفاصيل خطة نتنياهو لإنهاء العدوان الإسرائيلي على غزة
2305 فرصة عمل بشركة مقاولات بالخارج براتب يصل إلى 72 ألف جنيه
لبحث أحداث غزة.. قمة عربية طارئة بالقاهرة أواخر فبراير
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر
وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر
خدمات صدى البلد

وظائف البنوك 2025 و وظائف البنك الأهلي .. موضوعان يحظيان ببحث من قبل خريجي الكليات والحاصلين على مؤهلات الراغبين في الحصول على وظيفة في تخصص مناسب.

وظائف البنوك 2025

نشرت بنوكٌ عدة عبر مواقعها الإلكترونية وحساباتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، تفاصيل الوظائف الخالية المتاحة فيها، لذا نعرضها هنا مع بيان الشروط المطلوبة وكيفية التقديم في تلك الوظائف:

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر
وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

اقرأ أيضًا:

وظائف بنك مصر

بنك مصر أعلن عن وظائف خالية للعمل في فروعه المختلفة، للعمل في وظيفة أخصائيين ضمان جودة البيانات، وتتمثل الشروط في الآتي:

  • الحصول على البيانات والوصول إليها ومعالجتها وهندسة عمليات البيانات.
  • معرفة أنظمة جودة البيانات لضمان تشغيل معايير جودة البيانات.
  • أن يكون لديه معرفة ممتازة بتقنيات النمذجة وكيفية تطبيقها على حالات استخدام مختلفة.
  • الحصول على درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر أو هندسة الكمبيوتر، ويفضل الخبرة المصرفية.
  • يفضل الخبرة في المشاركة في مشاريع البيانات الضخمة.

يمكن للراغبين في التقديم لـ وظائف بنك مصر، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف بنك القاهرة

بنك القاهرة أعلن أيضا عن وظائف خالية للعمل في مجال علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتتمثل الشروط في الآتي:

  • مكان العمل يكون في «الإسكندرية، وكفر الشيخ، وقليوب، والسادات، وشبين، والمحلة، والمنصورة، وميت غمر».
  • أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على بكالوريوس محاسبة أو إدارة أعمال أو مجال ذي صلة.
  • أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من 4 إلى 8 سنوات.
  • أن يكون المتقدم للوظائف لديه شهادة ائتمانية ضرورية.
  • أن يكون المتقدم للوظائف لديه مهارات البيع والتفاوض.
  • أن يكون لديه مهارات الذكاء الاجتماعي لبناء العلاقات والحفاظ عليها.
  • مهارات اللغة الإنجليزية والكمبيوتر الاحترافية.

يمكن للراغبين في التقديم لـ وظائف بنك القاهرة، الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالبنك على موقع التوظيف لينكد إن وإرسال السيرة الذاتية الخاصة به.

وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر
وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

وظائف البنك الأهلي

كما أعلن البنك الأهلي المصري عن وظائف خالية لأصحاب الخبرات، وتتمثل الشروط في الآتي:

  • يجب أن يكون المتقدم لوظائف البنك الأهلي ليس له أقارب في البنك.
  • يشترط الحصول على شهادة عليا بالحصول على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها.
  • أن يكون المتقدم للوظائف الخالية لديهم خبرة 3 سنوات أو أكثر للعمل في المجال نفسه.
  • يجب أن تكون سنوات الخبرة موثقة بشهادات خبرة من جهات العمل السابقة بحد أدنى 6 أشهر.
وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر
وظائف البنوك 2025 في تخصصات مختلفة أبرزها الأهلي والقاهرة ومصر

يمكن للراغبين في التقديم لوظائف البنك الأهلي المصري الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالبنك، والدخول منه للأيقونة الخاصة بالوظائف الخالية، وملء جميع البيانات المطلوبة للتقديم للوظائف الخالية.

وظائف بنك مصر وظائف البنوك وظائف بنك القاهرة وظائف البنك الأهلي وظائف البنوك 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى مدبولي

الحكومة تعلن زيادة المرتبات والمعاشات بداية من هذا الموعد.. فيديو

وزير التربية والتعليم

3 قرارات عاجلة تُطبق في المدارس خلال الترم الثاني 2025

الدكتور مصطفى مدبولي

رسميا.. الحزمة الاجتماعية قبل رمضان.. وإجراءات استثنائية خلال فترة الشهر الكريم والعيد

الشيف الشربيني وطليقته وابنها

بيتخانقوا على ملايين ويعرضوا علينا 100 ألف جنيه.. تصريحات مثيرة من أسرة ضحية ابن طليقة الشيف الشربيني

الأرصاد

تحذير هام .. شبورة وأمطار ورياح تضرب البلاد غدا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا

خطوات تغيير ملكية عداد الكهرباء إلكترونيا والأوراق المطلوبة 2025

محمد شريف

الخليج السعودي يوضح حقيقة انتقال محمد شريف إلى الزمالك

جماهير الأهلي

شوبير يزف خبرًا سارًا لجماهير الأهلي

ترشيحاتنا

الشيخ خالد الجندي

الشيخ خالد الجندي: الخمر حرمت في رحلة الإسراء والمعراج

رئيس جامعة الأزهر

رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح مجالس تقريب التراث بكلية اللغة العربية بالقاهرة

الشيخ الشعراوي إمام الدعاة رحمة الله عليه

دعاء الرزق للشيخ الشعراوي.. كلمات من ذهب رددها وارح قلبك

بالصور

طريقة تحضيره.. ماسك الطماطم للبشرة مثالية

فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة
فوائد ماسك الطماطم للبشرة

بدائل آمنة للبطانية لتدفئة طفلك وحمايته أثناء النوم

بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم
بدائل البطاطين لتدفئة الرضع أثناء النوم

متلازمة الموت المفاجئ .. البطانية تسبب 34% من حالات الاختناق للأطفال

متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات
متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات
متلازمة الموت المفاجئ عند الرضع واختناق الأطفال بالبطانيات

صحة الشرقية تضبط مخالفات في 6 مخابز ومركز تجميع ألبان بديرب نجم

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

شيرين رضا واحمد الفيشاوي

هفضل أحبك .. أحمد الفيشاوي يثير الجدل برسالة للفنانة شيرين رضا

علي قدورة

عمري ما هرجع للغناء.. علي قدورة يكشف تفاصيل قصة اعتزاله

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

قرارات عاجلة تُطبق مع انطلاق الترم الثاني في المدارس

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

برودة شديدة وأمطار .. اعرف حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: كن نفسك

المزيد