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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أخبار الوادي الجديد: المحافظ يتابع تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة ونائب المحافظ تشارك في افتتاح معرض «أيادي مصر»

جانب من الحدث
جانب من الحدث
منصور ابوالعلمين

شهدت محافظة الوادي الجديد  عدة فعاليات علي مدار اليوم كان من اهمها:
محافظ الوادي الجديد يتابع تجهيزات قوافل المساعدات المتجهة لقطاع غزة 


تابع اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، أعمال تجهيزات قوافل المساعدات الغذائية بمجمع تمور المحافظة والمتجهة لمعبر رفح لوصولها إلى سكان قطاع غزة، يرافقه العقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، وعددٌ من التنفيذيين المعنيين.

ووجّه الزملوط بتكثيف الجهود والعمل الجاد والدؤوب؛ استعدادًا لانطلاق أسطول قوافل المساعدات الذي تعتزم المحافظة توجيهه لدعم ومساندة أهالي فلسطين الشقيقة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية باستمرار  تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني الشقيق، واستكمالًا لدور مصر المحوري والبارز وما قدمته للقضية الفلسطينية حتى وقف إطلاق النار.

وأكّد المحافظ على تضافر الجهود لتقديم كافّة أوجه الدعم والمساندة، داعيًا الله أن تحمل الأيام المقبلة كل الخير والاستقرار للأشقاء الفلسطينيين.

نائب محافظ الوادي الجديد تشارك في افتتاح معرض «أيادي مصر» للحرف بكفر الشيخ 
استقبل الدكتور عمرو البشبيشي نائب محافظ كفر الشيخ، حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، ولفيفا من نواب المحافظين بديوان عام محافظة كفر الشيخ، فى مستهل زيارتهم للمحافظة لافتتاح معرض «أيادى مصر» للحرف اليدوية والتراثية.

ورحّب نائب محافظ كفرالشيخ بالضيوف معبرًا عن سعادته لاستضافة هذا الحدث، ومن جانبها، أعربت حنان مجدي عن تقديرها واعتزازها بمثل هذه المناسبات مؤكدةً أن هذا المعرض يمثل فرصة رائعة لتعزيز التعاون بين المحافظات المختلفة، كما يعكس الاهتمام المتزايد بدعم الحرف اليدوية والتراثية في مصر.

فيما قدّم اللواء دكتور علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ، درع المحافظة إلى حنان مجدى نائب محافظ الوادى الجديد بالإضافة لهدية تذكارية من المنسوجات التراثية للمحافظة.

إقبال متزايد على سوق اليوم الواحد بالداخلة في الوادي الجديد

نظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد، سوق اليوم الواحد بمدينة موط بالسوق الحضارى بجوار موقف القرى الخط الغربى، تحت إشراف اللواء ياسر كمال الدين محمد.

وتم توفير الخضروات والفاكهة واللحوم والفراخ والأسماك والطيور والمنتجات اليدوية والمنزلية والسلع الغذائية والتموينية ومنتجات جميع القرى بأسعار تنافسية ومخفضة لتلبية احتياجات الأهالي وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم، تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في افتتاح (سوق اليوم الواحد) بمختلف قرى ومراكز المحافظة؛ وتوفير كافّة السلع الغذائية والمنتجات بأسعار مخفضة.

وأكد رئيس المركز، على أن السوق مفتوح أمام جميع المواطنين لعرض منتجاتهم، مشيرا إلى أن إقامة هذه الأسواق تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين في كافة أرجاء المركز، وأضاف بأن الوحدة المحلية ستواصل تنظيم هذه الأسواق بشكل دوري لتغطية مختلف القرى والتجمعات السكانية.

محافظ الوادي الجديد: تسهيل إجراءات إتمام تعاقدات معلمي الحصة الجدد بالأزهر

أعلنت محافظة الوادي الجديد عن موافقة قطاع الأزهر الشريف على مطلب المقبولين للعمل بالحصة في المعاهد الأزهرية بالمحافظة، وفقًا للشروط التي حددها وأعلن عنها الأزهر الشريف لسد العجز في بعض التخصصات، وذلك بانتقال المسئول المختص بالأمر إلى مركزي الداخلة والفرافرة لتوفيع العقود واستكمال الإجراءات الإدارية بديلًا عن سفرهم إلى الخارجة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتيسير على المقبولين.

وأكدت المحافظة فى بيان لها التنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، وتحديد التواجد كالآتي:
🔸️ مركز الخارجة يوم السبت المقبل، 8 فبراير .
🔸️مركز الداخلة يوم الأحد، 9 فبراير .
🔸️مركز الفرافرة يوم الإثنين، 10 فبراير .

وتم إخطار الإدارات الأزهرية والتنسيق لذلك؛ تخفيفًا على أبناء المحافظة وتيسيرًا لإجراءات استلام العمل.

الوادى الجديد محافظ الوادي الجديد فعاليات اليوم

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