قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بـ100 ألف جنيه| أسرع طرق حجز شقق كاملة التشطيب بالعبور الآن
موعد مباراة باريس سان جيرمان وموناكو في الدوري الفرنسي
الصغرى 8 .. الأرصاد تعلن مفاجأة عن الطقس
سرق 69 مليون جنيه من أموال أكبر شركة توزيع كهرباء في مصر .. اعترافات
«القاهرة الإخبارية»: المنخفض الجوي في غزة يعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها
3 إنذارات | الغيابات تضرب الزمالك قبل مواجهة الإسماعيلي
نازحو غزة يعانون دمار المخيمات والبرد القارس أمام استمرار تدفق المساعدات
وزير التعليم العالي يوجه رسالة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بالجامعات والمعاهد
إنجاز .. وصول عدد الملتحقين بالجامعات الأهلية لـ 60 ألف طالب
أعلى شهادات الادخار بـ 10 بنوك .. هتعمل فلوس وانت مطمن
لامس أماكن عيب .. ماذا قالت طالبة ذوي الاحتياجات ضحية السائق
حكم ترك صلاة الجمعة بسبب البرد الشديد والمطر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
قسم الخارجي

أكدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس تصريحًا بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.

وفي وقت سابق من الجمعة، نددت الجنائية الدولية، بالقرار الأمريكي وتعهدت بـ"مواصلة إحقاق العدالة".

ودعت المحكمة  الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.

فرنسا ترامب الجنائية الدولية المحكمة الجنائية الدولية الرئيس الأمريكي فرض عقوبات وزارة الخارجية الفرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

الحكومة تقر حزمة اجتماعية في هذا الموعد

موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بعد تصريحات رئيس الوزراء.. موعد زيادة المرتبات والمعاشات الجديدة 2025

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

بنك مصر يفاجئ عملائه بقرار هام.. ماذا يحدث خلال 48 ساعة؟

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية وتكليفات للحكومة .. رؤية جديدة للمستقبل

الغسل يوم الجمعة

اغتنم.. غُسل الجمعة في هذا التوقيت يغفر جميع ذنوبك

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر عيار ذهب اليوم 7-2-2025

الأرصاد

الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

إمام عاشور

أحمد حسن يثير قلق جمهور الأهلي بشأن إصابة إمام عاشور

ترشيحاتنا

أم كلثوم

أرواح في المدينة تواصل إحياء الذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بدمنهور

الفنانة وئام مجدي

وئام مجدي تروج لـ مسلسل الكابتن

جان ماري تينو

جان ماري تينو بمهرجان الإسماعيلية: السينما الأفريقية ناهضت الاستعمار

بالصور

ضبط 5 أطنان مواد خام لإنتاج المكملات الغذائية داخل مصنع بالشرقية

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

انهيار خطة الاندماج.. نيسان تبحث عن بديل لـ هوندا

هوندا ونيسان
هوندا ونيسان
هوندا ونيسان

شاهد سيارة سوبارو فورستر هايبرد 2025 الجديدة

سوبارو فورستر
سوبارو فورستر
سوبارو فورستر

بفستان جريء.. نادين نجيم تخطف الأنظار في عيد ميلادها

نادين نجيم
نادين نجيم
نادين نجيم

فيديو

وائل عبد العزيز

مش هكمل كتير.. منشور مخيف من شقيق ياسمين عبد العزيز

شيرين

تعويض 2 مليون جنيه.. المحكمة تنهي قصة شيرين وروتانا

محمد رمضان

هتشوفوني فى رمضان.. محمد رمضان يفاجئ جمهوره بتصريح جديد

تسلا

سيارة تسلا Model 3 تحطم الرقم القياسي في سباق الرالي.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: ترامب يحدد مصير نتنياهو!

المزيد