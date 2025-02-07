فرنسا تؤكد دعمها للمحكمة الجنائية الدولية بعد تهديدات ترامب بفرض عقوبات

أكدت فرنسا دعمها للمحكمة الجنائية الدولية وستحشد جهودها مع شركائها حتى تتمكن المحكمة من مواصلة مهمتها بطريقة مستقلة ونزيهة، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية يوم الجمعة.

وأصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس تصريحًا بفرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأشخاص الذين يعملون في تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية بشأن مواطنين أمريكيين أو حلفاء للولايات المتحدة مثل إسرائيل.

وفي وقت سابق من الجمعة، نددت الجنائية الدولية، بالقرار الأمريكي وتعهدت بـ"مواصلة إحقاق العدالة".

ودعت المحكمة الدول الأعضاء الـ125 والمجتمع المدني وجميع دول العالم إلى التكاتف من أجل العدالة وحقوق الإنسان الأساسية.

يذكر أن الولايات المتحدة والصين وروسيا وإسرائيل ليسوا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية.