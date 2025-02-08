ترامب يخطط لاستعادة العلاقات مع كيم جونج أون.. فهل هذه الخطوة جديدة؟

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته استعادة العلاقات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، وفق ما أوردت شبكة سي إن إن الأمريكية.

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء اليابان، أكد ترامب أنه يتفق بشكل جيد مع زعيم كوريا الشمالية.

يريد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استعادة العلاقات مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون.

ويثق الزعيم الأمريكي في أنه على وفاق مع زعيم كوريا الشمالية.

يشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن يوم الجمعة 7 فبراير خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني شيجيرو إيشيبا، أنه ينوي استعادة العلاقات مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، ذاكرًا :"ستكون لنا علاقات مع كوريا الشمالية، ومع كيم جونج أون، أنا أتفق معه بشكل جيد للغاية".

ويرى رئيس البيت الأبيض أن علاقاته الجيدة مع كيم جونج أون تشكل "ميزة كبيرة للغاية للجميع".

وفي الوقت نفسه، ووفقاً لترامب، فإن اليابان معجبة بفكرته بشأن الاتصالات مع بيونج يانج وبإنه إذا تمكنت أمريكا من الحفاظ على العلاقات ليس معه فقط، بل ومع أشخاص آخرين حول العالم رغم الصعوبات فسيكون ميزة ضخمة للعالم أجمع، وليس فقط للولايات المتحدة، وفق ما قال الرئيس الأمريكي.

من جانبه، أكد إيشيبا أن الولايات المتحدة يجب أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تريد إقامة اتصالات مع كوريا الشمالية.

وأوضح أنه سيكون من الجيد حل القضايا مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، بما في ذلك نزع السلاح النووي.

في 26 نوفمبر 2024، أصبح معلوماً أن فريق ترامب يناقش إمكانية إجراء محادثات مباشرة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، على أمل أن تؤدي الخطوة الدبلوماسية الجديدة إلى تقليل خطر الصراع المسلح.