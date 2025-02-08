قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
BBC: جيش الاحتلال تسلم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة
التعليم : 20 فبراير آخر موعد لتسجيل استمارة الثانوية العامة 2025
ترامب يسخر من مجلة التايمز بعد صورة إيلون ماسك
تعليق غاضب من مكتب نتنياهو على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة
حكم صيام النصف من شعبان منفردًا.. الإفتاء توضح الضوابط الشرعية
تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت
الأرصاد: غطاء سحابي يغطي شمال البلاد وأمطار قادمة بعد ساعات
وزير قطاع الأعمال: نعمل على تحديث المصانع وإحياء صناعات وإدخال منتجات جديدة
كامل الوزير: اهتمام رئاسي غير مسبوق بالصناعة لتحقيق التنمية المستدامة
محمد أبو العينين: بناء مصر الصناعية الحديثة يتطلب الاستثمار في التكنولوجيا
محمد أبو العينين: التسويق الصناعي يجب أن يستفيد من اتفاقيات مصر التجارية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير البترول: عودة الحفار في حقل ظهر سوف تسهم في استئناف الأعمال باستخدام التكنولوجيا الحديثة

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
كتب محمود مطاوع

توجه اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لزيارة موقع حقل ظهر للغاز الطبيعي شمال بورسعيد، لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000"، يرافقه المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، حيث كان في استقبالهما لدى الوصول/ فرانشيسكو جاسباري، مدير عام شركة إيني، و/ مارتينا اوبيتسى، رئيسة منطقة شمال افريقيا والمشرق العربي لشركة إيني.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الزيارة لتفقد حفار ظهر "سايبم 10000" تأتي بعد عودته للموقع بنهاية شهر يناير الماضي، وإيذاناً باستئناف أعمال الحفر والاستكشاف بالحقل، لافتاً إلى أن الزيارة تأتي أيضاً في إطار متابعة جهود وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز بالمواقع المختلفة وفقاً للخطط الموضوعة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بهدف توفير احتياجات المواطنين وقطاعات الدولة المختلفة من الطاقة.

ومن جانبه، أشار المهندس/ كريم بدوي، إلى أن زيارة رئيس الوزراء تعكس تقديره للشراكة الاستراتيجية بين الحكومة المصرية وشركة إيني الإيطالية، وجهود قطاع البترول في مواصلة تكثيف أنشطة الحفر والاستكشاف في مختلف المناطق ولا سيما منطقة البحر المتوسط، بما يسهم في تعزيز القدرات الإنتاجية والإسراع بزيادة معدلات الإنتاج من البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي والإقليمي.

وخلال تفقد مكونات الحفار، أشار وزير البترول والثروة المعدنية، إلى أن عودة الحفار سوف تسهم في استئناف أعمال الحفر لآبار جديدة بموقع حقل ظهر باستخدام التكنولوجيا الحديثة في المياه العميقة بمنطقة امتياز الحقل، كما تستهدف هذه الأنشطة التعجيل بإضافة كميات جديدة على الإنتاج فور الانتهاء من أعمال الحفر.

وأضاف الوزير، أن عودة الحفار لحقل ظهر جاءت تتويجاً لجهود قطاع البترول، والذي عمل على مدار الأشهر الستة الماضية على قدم وساق ضمن برنامج عمل الحكومة الجديدة، لدفع عجلة الإنتاج من خلال التركيز على أنشطة البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج والتعجيل بها بأقصى سرعة، والتي تضمنت طرح حزمة من المحفزات لتحفيز الشركاء وجذب مستثمرين جدد، والحفاظ على سداد دفعات دورية من مستحقات الشركاء لتوفير تدفقات نقدية مستقرة لمساعدة الشركات وتحفيزهم على استئناف أنشطة تنمية الإنتاج والبحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيض تكاليف توفير المنتجات وانخفاض مستحقات الشركاء الأجانب بشكل كبير، وعودة عجلة الاستكشاف والإنتاج والتنمية للدوران دون معوقات.

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية، أن هذه الجهود بدأت تؤتي ثمارها حيث شهد قطاع البترول مؤشرات إيجابية في معدلات الإنتاج والبحث والاستكشاف.

البترول مجلس الوزراء وزير البترول الوزراء لدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

تصريح رسمي من الحكومة| إقرار زيادة المعاشات رسميًا في هذا التوقيت

مواعيد غلق المحال في رمضان 2025

مساعد وزير التنمية المحلية لـصدى البلد: مواعيد جديدة لغلق المحال في رمضان

ناصر ماهر

مش هيلعب قدام الأهلي .. صدمة لعشاق الزمالك بشأن ناصر ماهر بعد طرده

سعر الذهب

آخر تحديث لأشهر جرام ذهب اليوم 8-2-2025

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

أسعار الدواجن

هتشتريها بكام انهاردة؟.. أسعار الدواجن والبط والبيض اليوم السبت

عمرو أديب

حاجات ماشوفتهاش قبل كده.. عمرو أديب يهاجم حكم الزمالك والإسماعيلي

الارصاد الجوية

الأرصاد تحذر من الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

حكم صيام النصف الثاني من شعبان

حكم صيام بعض أيام النصف الثاني من شعبان.. الأزهر للفتوى يجيب

كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة

كيف توزان بين العبادات ومطالب الحياة؟ عالم أزهري يجيب

تأخير الاغتسال من الحيض

هل يجوز تأخير الاغتسال من الحيض بسبب البرد؟.. احذرن خطأ شائع

بالصور

يفعلها ملايين الناس.. أطباء يحذرون من عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون
عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون
عادات خطيرة تدمر المعدة والقولون

وحدة إضاءة وقعت عليه.. تامر فرج يتعرض لإصابة خطيرة خلال التصوير

تامر فرج
تامر فرج
تامر فرج

شيفروليه تودع سيارتها الشهيرة للأبد وإعلان إيقاف تصنيعها

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

مي عمر تثير ضجة برشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

مي عمر
مي عمر
مي عمر

فيديو

انفصال الفنانة نورهان

نورهان تكشف سر انفصالها وتفاصيل مرضها وتراجعها عن إجراء عملية

جنازة بالرقص

3 أيام رقص وغناء.. جــنازة غريبة أثارت غضب وسخرية الناس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

الدكتور محمد بشاري امين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الإمام أحمد الطيب .. خمس سنوات من ترسيخ الأخوة الإنسانية والتسامح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: هل يحقق «أشغال شقة جدًا» نجاحًا يفوق التوقعات؟

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إيه الجمال ده يا مصريين

المزيد