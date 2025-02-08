أخبار اليوم تكرم رجل الأعمال محمد أبو العينين لإسهاماته فى القطاع الصناعى

سلم الكاتب الصحفى إسلام عفيفى رئيس مجلس إدارة اخبار اليوم درع أخبار اليوم والمؤتمر الاقتصادى للنائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب تكريما له ولجهوده المبذولة لإنجاح المؤتمر واسهاماته فى القطاع الصناعى.

جاء ذلك عقد انتهاء جلسه الصناعة قاطرة الأمل التى أدارها النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب وأشاد فيها بالموقف التاريخي والثابت للرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكداً أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي لعبت دورًا محوريًا في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، من خلال الجهود الدبلوماسية والإنسانية التي تبذلها مصر على كافة الأصعدة.

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وأضاف أبو العينين، خلال مشاركته بمؤتمر اخبار اليوم الاقتصادى أن مصر لم تتوانَ يومًا عن تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، سواء عبر الجهود السياسية الحثيثة لوقف الاعتداءات وضمان حقوق الفلسطينيين المشروعة، أو من خلال الدعم الإنساني المستمر، عبر فتح المعابر وإيصال المساعدات الغذائية والطبية العاجلة إلى قطاع غزة.

وأكد أن الرئيس السيسي يقود تحركات مكثفة على المستويين الإقليمي والدولي لحماية الشعب الفلسطيني والدفاع عن قضيته العادلة، مشددًا على أن مصر ستظل السند الحقيقي للأشقاء الفلسطينيين، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام العادل والشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.

واختتم أبو العينين تصريحاته بتوجيه التحية والتقدير للرئيس السيسي على حكمته ورؤيته في إدارة هذه الأزمة الإنسانية والسياسية، مؤكداً أن الموقف المصري يعبّر عن ضمير الأمة العربية والإسلامية، ويدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.