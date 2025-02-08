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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تعليق غاضب من مكتب نتنياهو على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين في غزة

تسليم الأسرى الإسرائيليين
تسليم الأسرى الإسرائيليين
قسم الخارجي

علق مكتب رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم السبت على مشاهد تسليم الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأعرب مكتب نتنياهو في بيان ، عن غضبه من هذه المشاهد، مؤكدا أن المشهد الفظيع لظهور الرهائن في غزة لن يمر مرور الكرام. 

وأشار البيان، إلى أن حكومة الاحتلال ملتزمة باستعادة جميع المخطوفين والمفقودين.

ودعا الرهائن الإسرائيليون، نتنياهو إلى الاستمرار في تنفيذ اتفاق غزة، بشأن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم: “شكرا للفصائل الفلسطينية لأنهم حافظوا علينا سنة وأربعة أشهر في غزة، أعطونا الطعام والماء حافظوا علي لأستمر في الحياة”.

وأعدت حركة حماس منصة كبيرة في قطاع غزة لإجراء عملية تسليم الأسرى من أعلاها وكتبت عليها شعارات منها “نحن الطوفان، نحن اليوم التالي”، مفادها أنه على الرغم من الحديث الكثير في "إسرائيل" عن "اليوم التالي"، فإن حماس لا تزال تسيطر على القطاع، كما أظهرت في أحداث إطلاق سراح الاسرى خلال المرات السابقة.

نتنياهو قطاع غزة رئيس الوزراء الإسرائيلي مكتب نتنياهو الأسرى الإسرائيليين

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