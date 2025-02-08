متلبسين.. إحالة مسئول كبير بمكافحة التهرب الضريبي وآخرين للجنايات (خاص)

أحال المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا مسئولا كبيرا بمكافحة التهرب الضريبي ومأمور فحص ضريبي ورئيس شركة شهيرة للنقل والتجارة والتوريد ومحامية وسائقا إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وعرض رشاوى مالية مقابل التغاضي عن فحص سجلات الشركة ضريبية بدائرة قسم الأزبكية.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عمومياً - مأمور ضرائب بمصلحة الضرائب المصرية، طلب وأخذ لنفسه عطية لاستعمال نفوذ حقيقي للحصول من سلطة عامة على قرار وميزة بأن

طلب من المتهم الثاني مبلغ ستمائة ألف جنيه - على سبيل الرشوة - أخذ منه مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه بوساطة المتهمين من الثالث حتى السادس مقابل استعمال نفوذه لدى المختص بالمركز الضريبي لكبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية لاعتماد الإقرارات الضريبية المقدمة من شركة للنقل والتجارة والتوريدات والتغاضي عن المخالفات الضريبية، كما أن المتهم الثاني قدم الرشوة موضوع بند الاتهام.

وأن المتهمين من الثالث حتى السادس توسطوا في تقديم مبلغ الرشوة موضوع بند الاتهام أولاً.