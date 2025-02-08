سربت أغنيتي.. استدعاء المؤلف طارق عبد الستار بعد بلاغه ضد شيرين عبد الوهاب

أمر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، باستدعاء المؤلف طارق عبد الستار لسماع أقواله في بلاغه ضد المطربة شيرين عبد الوهاب، الذي يتهمها فيه بتسريب أغنية "كل الحاجات" من تأليفه دون إذن مسبق.



وحرر المؤلف طارق عبد الستار محضرا بمباحث تكنولوجيا المعلومات يتهم فيه المطربة شيرين عبد الوهاب بطرح أغنية "كل الحاجات" التي قام بتأليفها عبر منصة يوتيوب دون اتفاق أو إذن مسبق منه، ما أضر به ماديا وأدبيا.

وقال عبد الستار، في محضر الشرطة إنه وملحن الأغنية فوجئا بطرح شيرين عبد الوهاب الأغنية على يوتيوب بصوتها، واتهمها بتسريبها لأنها كانت الوحيدة التي تمتلك الأغنية.