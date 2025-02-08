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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حبس قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق بالسلام

حبس قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق بالسلام
حبس قائد سيارة صدم طفل أثناء عبوره الطريق بالسلام
مصطفي رجب

قررت جهات التحقيق بالقاهرة،حبس قائد سيارة  4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك لصدم طفل أثناء عبوره الطريق مما أسفر عن مصرعه بمنطقة السلام.

تفاصيل الواقعة..

تلقى قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من أحد المستشفيات باستقبالها جثة (طفل 7 سنوات)، وبها إصابات وكدمات متفرقة بالجسم إثر إدعاء وقوع حادث تصادم.

وبالانتقال وبسؤال والد الطفل أقر بأنه حال عبور نجله الطريق إصطدمت به سيارة نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السيارة وقائدها سائق - مقيم بمحافظة القليوبية) واعترف بارتكاب الواقعة وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

حبس جهات التحقيق قائد سيارة

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