تجديد حبس المتهم بمعاونة صديقته بالتعدي على زميلتها داخل مدرسة سراي القبة

قررت جهات التحقيق بالقاهرة، تجديد حبس المتهم بمعاونة صديقته بالتعدي على زميلتها وإصابتها بجرح قطعي بأكثر من 40 غرزة في الوجه بمساعدة صديقها، بمدرسة سراي القبة بنات 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة..

وكانت ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على طالبة وصديقها، لإصابتها زميلتها بجرح قطعي بمساعدة صديقها بمدرسة سراي القبة بنات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمحافظة القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، مفاده وقوع مشاجرة بين طالبات في مدرسة سراي القبة بنات، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة.