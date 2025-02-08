كاملة العدد.. انتظام الدراسة في أول يوم بالترم الثاني بالجامعات المصرية

كاملة العدد.. جامعة القاهرة في أول يوم دراسة بالترم الثاني

انتظام الدراسة في أول ايام الترم الثاني بجامعة حلوان

جامعة عين شمس تستقبل 200 ألف طالب

انتهت الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية من إجراء استعداداتها لاستقبال طلابها اليوم السبت، في أول أيام الفصل الدراسي الثاني 2025، وذلك وفقا للخريطة الزمنية المعلنة التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من اليوم السبت الموافق 8 فبراير 2025 و تستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعًا وينتهي يوم الخميس الموافق 29 مايو 2025 ويتم إجراء امتحانات الفصل الدراسى الثاني خلال شهر يونيو 2025 وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية سرعة إعلان النتائج، مشيراً إلى النجاح الملحوظ في إدارة العملية الامتحانية التي تميزت بالهدوء والانضباط.

أشار رئيس الجامعة إلى الرؤية الاستراتيجية للجامعة في تحويل مسار التعليم نحو نموذج التعلم الفعال، وهدفنا جودة التعليم، مؤكداً على أهمية تطوير المناهج وأساليب التدريس لتعزيز مهارات التفكير الإبداعي لدى الطلاب.

وشدد خلال تصريحاته لصدي البلد، على ضرورة تبني استراتيجيات تعليمية حديثة تجعل الطالب محور العملية التعليمية.

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، انتظام الدراسة على مستوى كليات الجامعة، مشيراً إلى انتهاء الكليات من إعلان جداول المحاضرات بالنسبة لجميع الكليات إلكترونيا على مواقع كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور السيد قنديل أن الجامعة أتمت كافة استعداداتها لـ الفصل الدراسي الثاني، حيث تم الانتهاء من إعداد وإعلان الجداول الدراسية لجميع الكليات.

وأضاف أن الجامعة حرصت على توفير أحدث الوسائل التعليمية والتقنيات الحديثة في القاعات الدراسية والمعامل لضمان جودة العملية التعليمية.

تابع الدكتور محمد سامى عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة انتظام العملية التعليمية بكليات الجامعة ومعاهدها مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2024-2025، وقد اطمأن على إنتهاء الكليات من كافة الاستعدادات والتجهيزات، بالقاعات والمعامل، وبدء عملية تسجيل الطلاب لمقرراتهم الدراسية، وفق لوائح كل كلية.

ووجه رئيس الجامعة عمداء الكليات والوكلاء بالتواجد الميدانى، كل فى دائرة مهامه ومسئولياته، مشددا على الانتظام الفعلى للعملية التعليمية، وبدء المحاضرات بالتزامن مع تنظيم الفعاليات وفق خطة الأنشطة التى أقرها مجلس الجامعة والتى تتيح للطلاب ممارسة الأنشطة فى مختلف المجالات الثقافية والفنية والرياضية والاجتماعية.

ومن جانبه أكد د.احمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن جميع كليات الجامعة انتهت من إعلان الجداول الدراسية، وتحديد يوم لكل فرقة دراسية لتسجيل المقررات وفق قواعد الإرشاد الأكاديمي، وتوزيع الطلاب حسب التخصصات ووفق سعة القاعات الدراسية، وإمكاناتها، وتشغيل الشاشات الذكية، وتوفير كل احتياجات المعامل من الأدوات والمستلزمات، طبقا لتوجيهات معالى رئيس الجامعة.



وأشار نائب رئيس الجامعة إلى أن خريطة الأنشطة والفعاليات والندوات تستهدف رفع مستوى الوعي لدى طلاب الجامعة بالقضايا المجتمعية، على مختلف المستويات محليا وإقليميا ودوليا.

وفي كلية الصيدلة أكدت الدكتورة دينا أبو حسين القائم بعمل عميدة الكلية إتمام الاستعداد لاستقبال الطلاب بعد انتهاء أعمال الصيانة واجراءات السلامة والصحة المهنية والجاهزية الكاملة للمعامل والفصول الدراسية، كما تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لبدء الدورة الرابعة من التدريب الاجباري للفرقة السادسة (الامتياز)، وبدء الامتحانات لبرامج الدراسات العليا (الماجستير والدبلومات)، مشيرة إلى بدء موسم الأنشطة الطلابية للفصل الدراسي الثاني والاحتفاء بعودة الطلاب الوافدين من خلال تنظيم "يوم مجتمع متعدد الثقافات" في نسخته الثانية 20 فبراير الجاري.

وأكد الدكتور احمد عبده الشريف عميد كليةالعلوم إستئناف المحاضرات اعتبارا من اليوم وفق الخطط الدراسية المعتمدة، وقد تم الانتهاء من تسجيل طلاب المستوى الأول والثاني بنجاح، ويجري حاليا استكمال تسجيل طلاب المستويين الثالث والرابع لضمان التحاق الجميع بالمقررات الدراسية دون أي عوائق، كما أكد اتخاذ إدارة الكلية جميع الإجراءات اللازمة لتوفير بيئة أكاديمية مناسبة تسهم في تحسين جودة التعليم والتفاعل بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

وفي كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أكدت الدكتورة حنان علي القائم بعمل عميدة الكلية انتظام الدراسة من اليوم الاول للفصل الدراسي الثاني ووفق الجداول المعلنة. واشارت إلى أنه قد تحدد يومي الأربعاء والخميس المقبلين موعدا لانعقاد المؤتمر المشترك مع وزارة الخارجية المصرية بالكلية تحت عنوان "مصر والأمم المتحدة: ثمانون عاما من الإسهام"، وبحضور د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية ود. محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، والسيدة إلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة.

وفي كلية التربية النوعية، أوضح د.طارق سمير عميد الكلية، انتهاء تجهيز جميع المدرجات والقاعات الدراسية والتدريبية والمعامل والورش الفنية وقاعة المسرح، مؤكدا انه تم الترتيب لأنشطة طلابية تقوم بها إدارة رعاية الشباب بالكلية ومنها الجوالة، والنشاط الفني، والنشاط الرياضى، ومعرض التصوير الفوتوغرافي، ومسابقة الشطرنج.

اما في كلية التربية للطفولة المبكرة،فقد أشارت الدكتورة جيهان عزام عميدة الكلية إلى استهلال استقبال الطلاب بحفل اكتشاف المواهب الطلابية وعقد ندوة عن الانتماء وتعزيز الهوية الوطنية، مشيرة إلى أن الكلية على وشك الانتهاء من تطوير مدرج الروضة، كما تم تجهيز معمل علم النفس وجاري استكمال الغرفة الحسية التى سيتم العمل بها خلال هذا الفصل الدراسي، كما تم استحداث دورات تدريبية جديدة مؤهلة لممارسة المهنة وهي الأولى من نوعها في التخصص.

وفي كلية الآثار، أكد الدكتور محسن صالح عميد الكلية إعلان الجداول ومراعاة تعديلاتها مع حلول شهر رمصان المبارك، مشيرا إلى أن أنشطة الكلية خلال الأسبوع الأول يتخللها معرض الملابس الشتوية الخيري ومعسكر نشاط الجوالة في أرض المدينة الجامعية.

وفي كلية الطب البيطري، قالت عميدة الكلية الدكتورة إيمان بكر أن الطلاب في جميع المستويات أكملوا تسجيل مقرراتهم الخاصة بالفصل الدراسي الثاني على المنصة الخاصة بالكلية، ويجري حالياً خلال الأسبوع الأول من الدراسة ورش العمل والتدريبات لعشيرة الجوالة استعداداً للمشاركة في المهرجان الكشفي والإرشادي على مستوى الجامعة، كما سيتم تنظيم نشاط بعنوان "بازار" لعرض نماذج من إنتاج الطلاب بأسعار رمزية، بهدف إبراز مواهبهم ومشاريعهم، وتشجيع المشاريع الصغيرة.

وفى كلية الإعلام أوضحت د. ثريا البدوي عميدة الكلية أن الاسبوع الاول من الفصل الدراسي الثاني، سيشهد العديد منةالفعاليات، ومنها بداية التسجيل للمقررات الدراسية في ضوء الجداول المعلنة للطلبة بإشراف وكالة شؤون التعليم والطلاب، وبدء العمل بنظام الإرشاد الأكاديمي الذكي بالكلية، وتدشين Hybrid room بقاعة المؤتمرات، وتدشين وافتتاح معمل الإعلام الذكي، إضافة إلى تنظيم فعالية بقسم الصحافة حول مئوية مجلة المصور، تستضيف فيها مجموعة من قيادات العمل الصحفى حول 100 عام على صدورها، ودورها الوطنى والمهنى،

كما يقيم قسم العلاقات العامة والإعلام فعالية رثاء للمرحوم ا.د.سامى عبد العزيز العميد الاسبق للكلية،بمشاركة منسوبي الكلية. كذلك ينظم مركز بحوث ودراسات المرأة والإعلام بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة ندوة لعرض نتائج بحث عن أبرز الشخصيات الإعلامية النسائية المؤثرة في كافة المجالات وذلك من وجهة نظر الجمهور المصري.

استعدت جامعة عين شمس لاستقبال ما يقرب من ٢٠٠ ألف طالب وطالبة بمرحلة البكالوريوس والليسانس بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2024-2025 طبقًا للخطة الزمنية المقررة، وفي إطار استراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة.

وكانت الجامعة قد قامت بحزمة من الإجراءات والاستعدادات المكثفة، وذلك بهدف تقديم بيئة تعليمية متميزة تساهم في تحسين تجربة الطلاب الأكاديمية، وذلك من خلال قطاع التعليم والطلاب حيث تم إعلان الكليات للجداول الدراسية للفصل الدراسي الثانى وإخطار الطلاب بها من خلال الموقع الرسمى للكليات وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي للمستويات الدراسية المختلفة، والانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة ببدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

كما انتهت إدارة تطوير التعليم من رفع محتوى المقررات الدراسية للكتاب الجامعى الإلكتروني للفصل الدراسي الثاني (محاضرات، تجارب معامل افتراضية، شرائح ميكروسكوب افتراضي) وكذا تسجيل الطلاب على مقررات الفصل الدراسي الثاني على منصة الجامعة ASU2LEARN واستكمال إدراج الأسئلة على بنوك الأسئلة الخاصة بالكليات وكذا استكمال الخطة التدريبية لأعضاء هيئة التدريس على بنوك الأسئلة ومنصات التعلم الإلكتروني.