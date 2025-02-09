محلل: الدعم الدولي سيساعد الحكومة اللبنانية في القضاء على 70٪ من المشكلات

قال عبدالله نعمة الكاتب والمحلل السياسي، من بيروت، إنّ الحكومة اللبنانية الجديدة بقيادة نواف سلام قادرة على الوفاء بالالتزامات، خاصة أنها أول حكومة بعد 35 عام.



وأضاف «نعمة»، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنّ اليوم لبنان يرجع للحضن العربي الذي كان يعتبر حلم كل مواطن لبناني، مشيرا إلى أن لبنان لم يشهد دعم دولي منذ أعوام كثيرة كما يتمتع الآن.



وتابع: «الدعم الدولي سيساعد الحكومة اللبنانية حتى لو لفترة العام ونصف في القضاء على 70% من مشكلات لبنان، كما أن البلد بأكملها تتفق على هذا الموضوع، لأنه في ظل وجود حكومة متجانسة وتضم اختصاصيين يأتي الدعم الدولي بالمال والعتاد وكل شئ، وأعتقد أن نواف سلام رئيس لديه خبرة جيدة ويعلم جيدا ما يفعله».



ولفت المحلل السياسي أن الاحتلال الإسرائيلي سينسحب من الأراضي اللبنانية في 18 فبراير الجاري، لأن أمريكا هي الضامنة لانسحابه بعد تشكيل حكومة جديدة.





