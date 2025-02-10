إطلاق نار وحرق منازل واعتقالات.. العنف الإسرائيلي يتصاعد في الضفة الغربية

تصاعدت وتيرة العنف الإسرائيلي في مناطق عدة بالضفة الغربية، فجر اليوم الإثنين، بدأت بإطلاق القوات الإسرائيلية النار بشكل كثيف في مخيم طولكرم، وفق ما أورده التليفزيون الفلسطيني في ساعة متأخرة من ليل الأحد.

وأضاف أن قوات إسرائيلية اقتحمت بلدة طمون جنوب طوباس بالضفة الغربية، واعتقلت شابا في منطقة وادي الباذان.

ورصد إعلام فلسطيني اقتحام آليات عسكرية إسرائيلية مصحوبة بجرافة بلدة طمون.

وفي جنين، أشعلت قوات إسرائيلية النيران في أحد المنازل في بلدة السيلة الحارثية.

وقالت "سرايا القدس" الجناح المسلح لحركة "الجهاد الإسلامي": مقاتلونا في سرية السيلة الحارثية فجروا عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتم إعطابه.

وكان الجيش الإسرائيلي قد دفع بمزيد من التعزيزات العسكرية إلى مدينة طولكرم ومخيميها، يوم الأحد، وذلك مع استمرار العدوان المتواصل عليها، وفق وكالة الأنباء "وفا".

وانتشر جنود المشاة في الحيين الشرقي والجنوبي، وأوقفوا المواطنين خاصة الشبان، ودققوا في هوياتهم وحققوا معهم ميدانيًا، بالتزامن مع تحليق طائرات مُسيرة على ارتفاع منخفض، ما تسبب بحالة من الخوف في صفوف المواطنين.

وشددت القوات الإسرائيلية الحصار على الحي الشرقي وتحديدًا في شارع المقاطعة، وسط مناشدات من الأهالي بتوفير المساعدات الغذائية لهم.

كما واصلت القوات الإسرائيلية حصارها لمستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ونشرت آلياتها والجنود المشاة على مداخله، وعرقلت عمل مركبات الإسعاف والطواقم الطبية، ووضعت سواتر في شارع المستشفى، ومنعت المركبات من المرور.

وفي وقت سابق من أمس الأحد، قال رئيس الأركان الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، إن قواته ستواصل عملياتها العسكرية الهجومية "بشكل قوي" في الضفة الغربية.

