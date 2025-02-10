قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الخارجية الفرنسي: سنرد على إعلانات ترامب بشأن الرسوم الجمركية
"رغم صدمة الوداع".. سلوت: شيء وحيد أسعدني في هزيمة ليفربول أمام بليموث
الجيش الأوكراني: أسقطنا 61 مسيرة من 83 أطلقتها روسيا الليلة الماضية
حماس ترد على ترامب: غزة لأهلها ولن يغادروها إلا إلى مدنهم المحتلة عام 1948
مخالفات يترتب عليها وقف مساعدات الضمان الاجتماعي
روح - عزيمة - كفاءة - إرادة .. رسالة وحوش الداخلية (أمنك رسالتنا)
الرئيس السيسي يرسل برقية عزاء إلى نظيره الناميبي في وفاة سام نجوما
الميكروباص بقى خردة.. مصرع شخصين وإصابة ٨ في حادث مروع بالصف.. صور
النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة.. أهميتها وشروط نجاحها
وزير الري: نعتمد على الذكاء الاصطناعى لتحسين إدارة المياه وتوزيعها
دعاء يوم 11 شعبان للصائمين.. 17 كلمة تفتح لك الأبواب المغلقة
وزير الخارجية: توافق عربي على رفض تهجير الفلسطينيين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة | التعليم تتيح الأسئلة والإجابات

النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة
النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 اليوم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه يمكن الوصول إلى رابط النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 من خلال الضغط على https://content.moe.gov.eg/qa 
 

إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن إتاحة حل النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر قناة “مدرستنا ٣”.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان رسمي: سوف يخصص يوم لإتاحة إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 لكل مادة، وذلك فى تمام الساعة العاشرة مساء يوميا، على أن تكون الإعادة فى تمام الساعة العاشرة صباح اليوم التالي، وذلك عبر تردد القناة على النايل سات 12206 أُفقي معدل ترميز 27500.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن إجابات النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ستقدم حلولا نموذجية من خلال نخبة متميزة من المعلمين.

كما سيتم إتاحة حلقات قناة "مدرستنا 3" التى تتضمن حلول النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 عبر تطبيق "مدرستنا بلس" بهدف توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة الحلقات ومشاهدتها كاملة، وذلك عبر الرابط التالي:
‏http://onelink.to/6m73nd 

وتستهدف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال خدمة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، إلى توفير الفرصة لأبنائنا الطلاب لمراجعة المحتويات الدراسية بشكل فعال والتدريب على الامتحانات بشكل نموذجي، حيث تتضمن حلقات حلول النماذج الاسترشادية شرحا وافيا حول كيفية حل نماذج الامتحانات، مما يسهم في تعزيز فهم الطلاب للمفاهيم والمقررات الدراسية.

وتأتي هذه خطوة إتاحة النماذج الاسترشادية لـ امتحانات الثانوية العامة 2025 ، في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب وتقديم الدعم والتحفيز لهم من أجل تحقيق أفضل تحصيل دراسي، واستعدادهم بشكل أفضل للامتحانات.

التربية والتعليم امتحانات الثانوية العامة النماذج الاسترشادية الثانوية العامة 2025 امتحانات الثانوية العامة 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعطيل الدراسة ووقف عمل البنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

تعطيل الدراسة والبنوك.. موعد إجازة شم النسيم 2025

وزير التربية والتعليم

هل تقرر رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان؟ توضيح عاجل الآن

الاغتسال

حكم تأخير الغسل من الجنابة بسبب برودة الجو

من ينام بعد الفجر

ماذا يحدث لمن ينام بعد صلاة الفجر.. لا تفعلها لـ10 أسباب

مشغولات ذهبية

استقرار أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

دولار امريكي

أخر تحديث .. تراجع سعر الدولار أمام الجنيه اليوم

حالة الطقس

تأثير المنخفض الجوي مستمر.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الساعات المقبلة

مشغولات ذهبية

اعرف وصل كام.. سعر الذهب الآن في مصر

ترشيحاتنا

ثورة الذكاء الاصطناعي

لوفيجارو: أوروبا منزوعة السلاح في ظل ثورة الذكاء الاصطناعي

العميد أمير علي حاجي زادة

قائد القوات الجوية بالحرس الثوري: ترامب لا يجرؤ على مهاجمة إيران

عميحاي شيكلي

وزير الشتات الإسرائيلي: سأعارض المرحلة الثانية من الصفقة لأنها خطيرة

بالصور

هشة وطرية.. طريقة عمل عجينة قطايف رمضان

عجينة القطايف
عجينة القطايف
عجينة القطايف

كيف تحمي نفسك من خطر الموت أثناء الاستحمام في الشتاء

الاستحمام
الاستحمام
الاستحمام

فيديو

أحمد حلمي - تامر أمين

تامر أمين يوجه رسالة لـ أحمد حلمي بعد الفيديو المثير للجدل.. ماذا قال؟

وفاة كريم أغاخان

كريم أغاخان.. اختار أسوان مثواه الأخير ورحل بعد رحلة حافلة بالإنجازات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: بنتنافس على الإنسانية

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: دعم مصر.. ورفض تصريحات ترامب عربياً ودولياً

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة تي عا عظيمة الثناء

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب : عندما يدافع المحتل عن المحتل

المزيد