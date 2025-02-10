طلقة في الرقبة.. شاب ينهي حياة شقيقه الأكبر بأوسيم

أنهى شاب، حياة شقيقه الأكبر رمياً بالرصاص بسبب خلافات أسرية بمدينة أوسيم في الجيزة.

تلقي ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة أحد الأشخاص به آثار طلق ناري في منطقة الرقبة وادعاء تعدي آخر ومقيم بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ وبالفحص وعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة شقيق المجني عليه الأصغر بسبب خلافات أسرية.

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان المركز، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.